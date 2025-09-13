Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Gia Lai: Công nhân kêu cứu sau nhiều tháng bị nợ lương

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiều công nhân lao động đã gửi đơn kiện một công ty ở Khu Công nghiệp Nhơn Hòa (tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai) sau nhiều tháng bị nợ lương và chế độ bảo hiểm xã hội.

cong-nhan.jpg
Người lao động ở Gia Lai tụ tập trước cổng Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định để đòi quyền lợi.

Ngày 13/9, trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Gia Lai cho biết, đang tiến hành tổ chức phiên hòa giải giữa người lao động và doanh nghiệp, trước tình trạng công nhân lao động tại Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định (trụ sở tại Khu Công nghiệp Nhơn Hòa, phường An Nhơn Nam) bị nợ lương hoặc chế độ bảo hiểm nhiều tháng.

Thời gian qua, nhiều lao động Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định nộp đơn khởi kiện doanh nghiệp nhưng bị TAND Khu vực 2 - Gia Lai trả lại đơn, do chưa qua bước hòa giải -thủ tục bắt buộc trước khi yêu cầu tòa án giải quyết.

Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai, trước đây, hòa giải viên do UBND cấp huyện giới thiệu để cấp tỉnh công nhận. Tuy nhiên, sau khi bỏ cấp huyện, đội ngũ hòa giải viên bị phân tán, việc tìm người còn nhiệm kỳ để tham gia giải quyết trở nên rất khó khăn. Hiện, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Sở Nội vụ tìm được hòa giải viên để tiến hành tổ chức hòa giải giữa doanh nghiệp và người lao động.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, chị T.T.T.Tr (SN 1990, phường An Nhơn Nam) cho biết, chị bị nợ 3 tháng lương, công ty cũng đã trừ tiền đóng bảo hiểm nhưng vừa qua chị còn phát hiện công ty không nộp tiền cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

“Vợ chồng tôi có 4 con, khoản nợ tuy không lớn nhưng cũng giúp gia đình xoay sở trong lúc khó khăn. Tôi đã gửi đơn ra tòa, song vừa qua đơn bị trả lại vì chưa đủ điều kiện, do chưa qua bước hòa giải”, chị Tr. nói.

Chị N.T.K.K (SN 1993, phường An Nhơn Tây) cũng rơi vào tình cảnh tương tự, khi công ty còn nợ 3 tháng lương. Lương hằng tháng cũng có thông báo trừ tiền đóng bảo hiểm nhưng thực chất phía công ty không nộp.

"Hôm 31/7, chúng tôi có hẹn lên công ty để giải quyết, nhưng khi đến thì không gặp được ai. Tôi cũng ký vào đơn tập thể để gửi ra tòa", chị K. cho biết.

Nhiều tháng qua, hơn 100 công nhân Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định, cùng một số hộ gia đình nhận khoán sản phẩm, doanh nghiệp đối tác lâm cảnh lao đao vì công ty này nợ lương, bảo hiểm xã hội, tiền gia công đơn hàng lên đến hơn 7 tỷ đồng. Theo các công nhân, hiện nay, công ty đã ngừng sản xuất.

Theo quy định, nếu sau 3 lần hòa giải mà hai bên không tìm được tiếng nói chung hoặc doanh nghiệp trốn tránh, không tham gia, người lao động có quyền khởi kiện công ty và đề nghị Tòa án giải quyết.

Trương Định
#nợ lương #công nhân Gia Lai #bảo hiểm xã hội #hòa giải lao động #doanh nghiệp vi phạm #công ty Phúc Thịnh Bình Định #quyền lợi người lao động

Xem thêm

Cùng chuyên mục