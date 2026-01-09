Co giật thoáng qua, người đàn ông suýt mất mạng vì triệu chứng tụ máu não

TPO - Các bác sĩ Khoa Khám bệnh và Điều trị ngoại trú, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa kịp thời phát hiện và can thiệp một trường hợp tụ máu mạn tính dưới màng cứng gây chèn ép não nặng - tình trạng có thể dẫn đến tử vong nếu chậm trễ.

Đáng chú ý, người bệnh nhập viện với những biểu hiện ban đầu rất kín đáo, dễ bị bỏ qua nếu không được khai thác bệnh sử kỹ lưỡng và thăm khám thần kinh đầy đủ.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2, ThS. Doãn Thị Huyền, người trực tiếp thăm khám, bệnh nhân P.V.D. (50 tuổi, Bắc Ninh) được gia đình đưa đến bệnh viện trong tâm thế khá chủ quan. Người nhà đề nghị bác sĩ chỉ làm xét nghiệm máu để tìm “sán não”, do trước đó bệnh nhân từng xuất hiện các cơn “lên cơn” không rõ nguyên nhân. Gia đình cho biết, khoảng một tháng trước, ông D. có một cơn tương tự, gần đây xuất hiện thêm hai cơn liên tiếp trong cùng một ngày.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân.

Qua khai thác bệnh sử chi tiết, các cơn được mô tả có đặc điểm mất ý thức đột ngột, kèm co giật tay chân trong thời gian ngắn, sau cơn bệnh nhân không nhớ được diễn biến. Đây là những dấu hiệu điển hình của cơn động kinh toàn thể. Tuy nhiên, bệnh nhân không sốt, không có bệnh nền, không rối loạn chuyển hóa hay dấu hiệu nhiễm trùng cấp tính, những yếu tố thường gây co giật thứ phát.

“Trong trường hợp động kinh khởi phát muộn ở người lớn, tuyệt đối không được coi là vô căn cho đến khi loại trừ các tổn thương thực thể trong não”, bác sĩ Huyền nhấn mạnh. Theo tiêu chuẩn quốc tế, chỉ cần xuất hiện từ hai cơn co giật không do nguyên nhân cấp tính đã đủ chẩn đoán động kinh, đồng thời bắt buộc phải tìm nguyên nhân gây ra các cơn này.

Khi tiếp tục hỏi sâu, gia đình cho biết bệnh nhân từng bị ngã, đập đầu khi khởi phát cơn co giật khoảng bốn tuần trước nhưng không đi khám do thấy “không có biểu hiện gì nghiêm trọng”. Đây chính là chi tiết quan trọng gợi ý đến tụ máu não mạn tính dưới màng cứng - một tổn thương có thể tiến triển âm thầm trong nhiều tuần.

Trước nghi ngờ này, bác sĩ đã tư vấn ưu tiên chụp MRI sọ não. Kết quả cho thấy bệnh nhân có khối tụ máu dưới màng cứng mạn tính kích thước lớn vùng thái dương, gây hiệu ứng khối và đè đẩy đường giữa não. Đây là tình trạng đặc biệt nguy hiểm, bởi khối tụ máu có thể gây liệt, tụt kẹt não, hôn mê và tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay sau khi có chẩn đoán, bệnh nhân được chuyển sang chuyên khoa Phẫu thuật thần kinh để mổ cấp cứu lấy bỏ tụ máu, giải phóng chèn ép não. Đồng thời, người bệnh được điều trị thuốc kháng động kinh do đã có nhiều cơn co giật rõ ràng trước đó. Sau can thiệp, tình trạng ý thức cải thiện tốt, không ghi nhận thêm cơn co giật.

Từ trường hợp này, bác sĩ Doãn Thị Huyền cảnh báo, các cơn co giật ngắn, thoáng qua rất dễ bị nhầm với ngất hoặc bị xem nhẹ, nhất là khi người bệnh vẫn sinh hoạt gần như bình thường giữa các cơn. Tuy nhiên, mọi cơn co giật đều là dấu hiệu bất thường của não và cần được khám chuyên khoa thần kinh để tìm nguyên nhân.

Bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các biểu hiện co giật, mất ý thức đột ngột – kể cả chỉ kéo dài vài chục giây người bệnh cần đi khám sớm để được đánh giá toàn diện. Đặc biệt, nếu trong cơn có ngã hoặc va đập đầu, tuyệt đối không chủ quan, bởi tụ máu não có thể xuất hiện muộn sau nhiều tuần. Các thăm dò hình ảnh như CT hoặc MRI chính là “cánh tay nối dài” giúp bác sĩ phát hiện kịp thời những tổn thương nội sọ nguy hiểm, từ đó bảo vệ tính mạng người bệnh.