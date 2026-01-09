Điều tra vụ nghi ngờ ngộ độc sau khi ăn hạt củ đậu tại Ninh Bình

TPO - TS. Chu Quốc Thịnh, quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa kí văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Ninh Bình khẩn trương điều tra, xử lí vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại thôn Đông Dương, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình.

Theo thông tin Cục An toàn thực phẩm tiếp nhận, một số người trong cùng gia đình tại địa phương này đã phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn hạt trong quả của cây củ đậu. Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 8/1, kíp trực Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu tiếp nhận 6 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, gồm 4 người lớn và 2 trẻ em, trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng buồn nôn, đau bụng, tím tái sau khi ăn hạt của cây củ đậu.

Hạt cây củ đậu chứa độc tố.

Sau khi được cấp cứu, hồi sức ban đầu, toàn bộ các trường hợp được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Nam Định để tiếp tục điều trị. Trong đó, có 2 ca diễn biến nặng, rơi vào tình trạng hôn mê và được chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai.

Trước diễn biến trên, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các cơ sở y tế nơi đang điều trị bệnh nhân tập trung tối đa nguồn lực chuyên môn, theo dõi sát tình trạng sức khỏe, kịp thời xử trí nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người bệnh.

Cùng với đó, ngành y tế địa phương cần khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu. Các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm cần được lấy để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cần xử lí nghiêm theo quy định pháp luật và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thực hiện nghiêm các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến và vận chuyển. Đặc biệt, người dân cần được hướng dẫn lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn, bảo quản đúng cách và trong thời hạn sử dụng.

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình được yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 2633/BYT-ATTP ngày 30/4/2025 của Bộ Y tế về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả và ngộ độc thực phẩm.

Kết quả điều tra, xử lí vụ việc phải được báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Ngộ độc hạt củ đậu có thể gây ra nhiều biểu hiện nguy hiểm như buồn nôn, nôn dữ dội, đau bụng quằn quại, tiêu chảy liên tục; vật vã, kích thích, bứt rứt không kiểm soát; co giật, rối loạn ý thức. Trường hợp nặng có thể dẫn đến hôn mê, suy hô hấp, đe dọa tính mạng, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.

Trước thực trạng này, ngành Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn hạt củ đậu dưới bất kì hình thức nào. Đối với các gia đình trồng củ đậu tại nhà, cần thu gom, tiêu hủy hạt ngay sau khi thu hoạch, tránh để trẻ em tiếp xúc hoặc nhầm lẫn với các loại hạt ăn được.

Khi nghi ngờ ngộ độc thực phẩm hoặc xuất hiện các dấu hiệu như nôn nhiều, đau bụng dữ dội, co giật, lơ mơ, người dân cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất, không chờ đợi hoặc tự xử trí tại nhà, nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng nguy hiểm.