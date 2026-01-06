Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam lan tỏa Chủ Nhật Đỏ

Duy Nam - Dương Triều

TPO - Dàn người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 tham gia họp báo Chủ Nhật Đỏ năm 2026 tại Hà Nội. Các người đẹp mong muốn lan tỏa tinh thần hiến máu cứu người cao đẹp đến với nhiều tầng lớp trong xã hội.

ddt-5007.jpg
Chiều 6/1, người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, Hồ Ngọc Phương Linh - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 và Nguyễn Thị Thu Hằng - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 đã tham dự họp báo chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 diễn ra tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Các người đẹp mặc áo dài thanh lịch, nền nã.
ddt-4992.jpg
ddt-5004.jpg
Xuất hiện tại chương trình, các người đẹp muốn lan tỏa thông điệp nhân văn của chương trình Chủ Nhật Đỏ, thổi bùng lên sức mạnh đoàn kết, trái tim yêu thương của mỗi người dân Việt, nêu cao trọng trách “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của Bạn và Tôi”.
ddt-4942.jpg
Người đẹp Phạm Thùy Dương cho biết có cơ hội lần đầu hiến máu vào năm 2024. Thùy Dương biết đến ngày hội Chủ Nhật Đỏ thông qua các hoạt động tuyên truyền tại nơi cô đang sinh sống và ngay lập tức đăng ký tham gia.
ddt-5205.jpg
ddt-5215.jpg
"Trong lần đầu hiến máu, tôi có những lo lắng, hồi hộp. Tuy nhiên sau khi tham hiến máu, tôi thấy mọi thứ nhẹ nhàng, không giống mình tưởng tượng trước đó. Sau lần hiến máu đó, điều đọng lại trong tôi là những giá trị mình đã cho đi và lan tỏa tới xã hội", cô nói.
ddt-4945.jpg
ddt-4958.jpg
Thùy Dương cho rằng dù hiến máu là hành động nhỏ bé nhưng có thể tạo nên được sự sống, hy vọng cho những bệnh nhân.
ddt-4914.jpg
ddt-4925.jpg
Thùy Dương cho biết cô sẽ đăng ký tham gia hiến máu tại ngày hội Chủ Nhật Đỏ ở Đại học Bách Khoa Hà Nội vào ngày 11/1 để có thể đồng hành và giúp các bệnh nhân vượt qua khó khăn.
ddt-4908.jpg
Thùy Dương nói bất ngờ với quy mô tổ chức ngày càng ấn tượng của Chủ Nhật Đỏ, cũng như sức lan tỏa rộng rãi đối với các tầng lớp trong xã hội sau 18 mùa diễn ra.
ddt-4972.jpg
ddt-4975.jpg
Có mặt tại chương trình, người đẹp Thu Hằng cho biết lần gần nhất cô tham gia hiến máu là vào dịp 2/9. Khi đó, người đẹp quên căn cước công dân ở nhà nên đã không thể hiến máu. Cô đã bắt xe, vượt qua quãng đường hơn 14 km để trở về nhà lấy giấy tờ tùy thân và quay lại địa điểm hiến máu.
ddt-4985.jpg
Gần đây, cô muốn tham gia hiến máu tiếp lần hai nhưng do mới hiến máu chưa đủ ba tháng nên không đủ điều kiện. Thu Hằng vui mừng vì tại ngày hội Chủ Nhật Đỏ vào 11/1, cô đã đủ điều kiện để tiếp tục hiến máu lần hai.
ddt-5019.jpg
"Một mình sẽ không thể cứu được nhiều bệnh nhân. Nhưng tôi muốn lan tỏa thông điệp 'Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao' và mong muốn thông qua chương trình Chủ Nhật Đỏ sẽ có thêm nhiều người chung tay giúp sức", Thu Hằng chia sẻ.
ddt-4858.jpg
ddt-4821.jpg
Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh cho biết khi còn nhỏ cô nhiều lần xét nghiệm và đều có kết quả thiếu máu nên chưa thể tham gia hiến máu. Tuy nhiên, hiện sức khỏe tốt hơn và cô sẵn sàng đăng ký tham gia hiến máu tại ngày hội Chủ Nhật Đỏ.
ddt-4844.jpg
ddt-4847.jpg
"Chủ Nhật Đỏ là chương trình ý nghĩa, giúp kết nối hàng triệu con tim người Việt. Với những bệnh nhân cần máu, đây là món quà ý nghĩa, tiếp thêm cho họ sự sống", cô nói.
ddt-4825.jpg
ddt-4835.jpg
Phương Linh cho rằng ngày Chủ Nhật Đỏ là sự kiện làm nổi bật tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt.
ddt-5221.jpg
Ca sĩ Hà Myo gửi tặng những ca khúc ý nghĩa tới các bệnh nhân tham gia chương trình. Cô mong muốn có cơ hội sáng tác một ca khúc riêng dành cho ngày hội Chủ Nhật Đỏ.
ddt-4871.jpg
ddt-4875.jpg
Ngày 11/1, chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 khai mạc tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Chương trình do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố và một số đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn quốc.
ddt-5425.jpg
Năm 2025, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được gần 1,75 triệu đơn vị máu, 98% đơn vị máu là từ người hiến máu tình nguyện, tương đương 1,75% dân số tham gia hiến máu. Nhiều chiến dịch vận động hiến máu đã được tổ chức hiệu quả, kịp thời, thu hút hàng triệu lượt người, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, trong đó có sự đóng góp tích cực của Chủ Nhật Đỏ.
Duy Nam - Dương Triều
