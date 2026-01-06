Dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam lan tỏa Chủ Nhật Đỏ

TPO - Dàn người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 tham gia họp báo Chủ Nhật Đỏ năm 2026 tại Hà Nội. Các người đẹp mong muốn lan tỏa tinh thần hiến máu cứu người cao đẹp đến với nhiều tầng lớp trong xã hội.
Xuất hiện tại chương trình, các người đẹp muốn lan tỏa thông điệp nhân văn của chương trình Chủ Nhật Đỏ, thổi bùng lên sức mạnh đoàn kết, trái tim yêu thương của mỗi người dân Việt, nêu cao trọng trách “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của Bạn và Tôi”.
"Trong lần đầu hiến máu, tôi có những lo lắng, hồi hộp. Tuy nhiên sau khi tham hiến máu, tôi thấy mọi thứ nhẹ nhàng, không giống mình tưởng tượng trước đó. Sau lần hiến máu đó, điều đọng lại trong tôi là những giá trị mình đã cho đi và lan tỏa tới xã hội", cô nói.
Thùy Dương cho rằng dù hiến máu là hành động nhỏ bé nhưng có thể tạo nên được sự sống, hy vọng cho những bệnh nhân.
Thùy Dương cho biết cô sẽ đăng ký tham gia hiến máu tại ngày hội Chủ Nhật Đỏ ở Đại học Bách Khoa Hà Nội vào ngày 11/1 để có thể đồng hành và giúp các bệnh nhân vượt qua khó khăn.
Có mặt tại chương trình, người đẹp Thu Hằng cho biết lần gần nhất cô tham gia hiến máu là vào dịp 2/9. Khi đó, người đẹp quên căn cước công dân ở nhà nên đã không thể hiến máu. Cô đã bắt xe, vượt qua quãng đường hơn 14 km để trở về nhà lấy giấy tờ tùy thân và quay lại địa điểm hiến máu.
Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh cho biết khi còn nhỏ cô nhiều lần xét nghiệm và đều có kết quả thiếu máu nên chưa thể tham gia hiến máu. Tuy nhiên, hiện sức khỏe tốt hơn và cô sẵn sàng đăng ký tham gia hiến máu tại ngày hội Chủ Nhật Đỏ.
"Chủ Nhật Đỏ là chương trình ý nghĩa, giúp kết nối hàng triệu con tim người Việt. Với những bệnh nhân cần máu, đây là món quà ý nghĩa, tiếp thêm cho họ sự sống", cô nói.
Phương Linh cho rằng ngày Chủ Nhật Đỏ là sự kiện làm nổi bật tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt.
Ngày 11/1, chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 khai mạc tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Chương trình do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố và một số đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn quốc.