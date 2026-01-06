Dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam lan tỏa Chủ Nhật Đỏ

TPO - Dàn người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 tham gia họp báo Chủ Nhật Đỏ năm 2026 tại Hà Nội. Các người đẹp mong muốn lan tỏa tinh thần hiến máu cứu người cao đẹp đến với nhiều tầng lớp trong xã hội.