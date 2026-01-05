Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Nhiều hoa hậu Venezuela lo ngại

Duy Nam
TPO - Nhiều hoa hậu Venezuela đã lên tiếng, bày tỏ sự quan ngại về tình hình bất ổn ở quê nhà. Trước đó, Tổng thống Venezuela Maduro đã bị bắt sau chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Rạng sáng 3/1, Mỹ mở chiến dịch tấn công vào thủ đô Caracas và nhiều khu vực khác của Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân để đưa về Mỹ.

Sự việc gây chấn động đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình tại Mỹ và Venezuela. Nhiều hoa hậu Venezuela cũng đã lên tiếng trên mạng xã hội, thể hiện sự lo lắng về tình hình đất nước.

607279780-1420309062783474-4744728220794935854-n.jpg
Đương kim Miss Charm - Anna Blanco - lo lắng về tình hình ở quê nhà Venezuela.

Đương kim Miss Charm - Anna Blanco đến từ Venezuela chia sẻ dòng trạng thái trên trang Instagram cá nhân. Anna chia sẻ hình ảnh trực thăng bay trên bầu trời thủ đô Venezuela và gửi lời cầu nguyện an toàn tới người dân quê hương mình.

Với tình hình căng thẳng ở Venezuela, nhiều người cho rằng Anna Blanco sẽ ở lại Việt Nam trong một năm đương nhiệm để hoàn thành các nghĩa vụ của đương kim hoa hậu. Lịch trình cho chuyến trở về quê nhà sau đăng quang của người đẹp cũng bị ảnh hưởng.

Trước đó, Anna Blanco cũng nhập cuộc trễ tại Miss Charm 2025 tổ chức ở Việt Nam do tình hình căng thẳng ở quê nhà khiến nhiều chuyến bay quốc tế bị hoãn, hủy. Để tới Việt Nam dự thi, cô đã phải trải qua nhiều giờ bay và quá cảnh ở nhiều quốc gia.

Trên trang cá nhân, Ileana Márquez - Á hậu 4 Hoa hậu Hoàn vũ 2024 cũng chia sẻ dòng trạng thái hướng về quê nhà Venezuela. Cô viết: "Tôi xin chia sẻ nỗi đau với mọi gia đình đang tưởng nhớ và tôn vinh những người anh hùng của chúng ta hôm nay. Hãy giữ vững niềm tin hơn bao giờ hết".

Hoa hậu Hoàn vũ 2003 Amelia Vega đến từ Cộng hòa Dominica cũng thể hiện sự ủng hộ Venezuela trên trang cá nhân. Trong khi đó, Hoa hậu Hoàn vũ 1996 Alicia Machado lại đăng một bức ảnh thể hiện sự ăn mừng sau khi Tổng thống Venezuela bị bắt khiến cô bị chỉ trích.

Tình hình căng thẳng ở Venezuela khiến nhiều khán giả lo ngại cho các hoa hậu của quốc gia này. Nhiều khả năng các người đẹp Venezuela vắng mặt ở các cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong năm 2026.

Ngay sau khi Mỹ mở các cuộc tấn công vào Venezuela, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành thông báo hàng không (NOTAM), cấm máy bay Mỹ bay vào không phận Venezuela ở mọi độ cao, có hiệu lực từ ngày 3/1.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các đại diện Venezuela thi sắc đẹp trong thời gian tới. Đặc biệt, đại diện Venezuela tham dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa - Miss Intercontinental 2026 tổ chức tại Ai Cập được cho là gặp nhiều khó khăn.

Duy Nam
