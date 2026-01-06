Nữ ca sĩ nhạc rock đăng quang hoa hậu

TPO - Nữ ca sĩ chuyên dòng nhạc rock metal Ignacia Fernández đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Thế giới Chile 2026. Cô đã có màn biểu diễn gây sốt trong đêm bán kết trước đó.