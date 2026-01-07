Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

7 thí sinh đầu tiên của Hoa hậu Hoàn vũ 2026

Duy Nam

TPO - 7 thí sinh đầu tiên của mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ 2026 đã lộ diện. Trong đó, đại diện Venezuela được nhận xét là thí sinh tiềm năng.

591695477-18540005773026364-3576713589247920764-n.jpg
590413668-18540005752026364-3262071795473365448-n.jpg
Người đẹp Clara Federica Vegas Goetz đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Venezuela 2025, trở thành một trong những thí sinh đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2026. Clara đã vượt qua 24 thí sinh để giành chiếc vương miện cao quý. Cô được đánh giá là thí sinh tiềm năng của mùa giải Miss Universe 2026 dự kiến tổ chức ở Puerto Rico. Tân Hoa hậu Venezuela gây chú ý khi là con gái của Andreína Goetz - Hoa hậu Venezuela 1990 và top 6 Hoa hậu Hoàn vũ 1991.
image-3.jpg
image-2.jpg
Clara Federica Vegas Goetz năm nay 23 tuổi, có chiều cao vượt trội 1,85 m. Người đẹp giới thiệu cô là người mẫu, diễn viên tại quê nhà. Clara được nhận xét là Hoa hậu Venezuela có hình thể nổi bật nhất những năm gần đây. Đây được xem là lợi thế của cô khi tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế.
588646427-17865435354528217-1421209236061883751-n.jpg
589142894-17865435390528217-8656864692854550722-n.jpg
Người đẹp Wanderléia Rodrigues đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Angola 2026 và đại diện quốc gia tham dự Miss Universe 2026. Cô 23 tuổi, là người mẫu ở quê nhà.
588181779-17864344125528217-6821683689987781412-n.jpg
589888157-17864344146528217-3115683998228556626-n.jpg
Trong đêm chung kết, Wanderléia Rodrigues đã thuyết phục ban giám khảo với chiến dịch đề cao văn hóa dân tộc và sự trao quyền cho phụ nữ Angola. Năm 2024, đại diện Angola là người đẹp Maria Cunha nhưng không giành thành tích. Angola từng một lần đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ vào năm 2011 với thành tích của người đẹp Leila Lopes.
605934663-18053897993660812-8947160947669684409-n.jpg
Người đẹp Matôma Condè là đại diện của Guinea tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2026. Người đẹp 22 tuổi, đến từ vùng Conakry.
603949342-18090171566487032-8466986367839894237-n.jpg
604495973-18090171557487032-4748034627955132168-n.jpg
Guinea là quốc gia có thành tích kém ấn tượng ở sân chơi Miss Universe. Năm ngoái, đại diện Guinea ở Hoa hậu Hoàn vũ là người đẹp Tiguidanké Bérété nhưng không giành thành tích. Guinea cũng chưa từng được gọi tên vào top tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ.
569886120-18194173459325155-105143342249853703-n.jpg
568067711-18194173438325155-372500000148135389-n.jpg
Người đẹp Alina Ekaterinecheva là đại diện Kazakhstan ở Miss Universe 2026. Cô 22 tuổi, là người mẫu, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với trang cá nhân có hơn 32.000 người theo dõi.
587700346-18199479127325155-6949744060065471343-n.jpg
587286949-18199479118325155-5332146624522544460-n.jpg
Lớn lên trong một gia đình nghệ thuật, Alina yêu thích khiêu vũ từ năm ba tuổi. Năm 14 tuổi, cô bước chân vào ngành người mẫu, trình diễn thời trang cho các thương hiệu nổi tiếng như Guess và Constella. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cô cũng theo học ngành luật.
570625303-17981333126870281-258896668083492823-n.jpg
568773538-17981333156870281-5595131039043170522-n.jpg
Người đẹp Medina Ermekova là đại diện Kyrgyzstan. Cô 18 tuổi, là vận động viên thể dục nhịp điệu tài năng, kiện tướng thể thao quốc tế. Người đẹp từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Kyrgyzstan 2025. Cô tham dự Miss Grand 2025 ở Thái Lan nhưng không giành thành tích.
588467827-17984966219870281-7904974038278551381-n.jpg
588966077-17984966195870281-5904605869714915298-n.jpg
Medina cho biết sự nghiệp thể thao đã rèn luyện cho cô tính kỷ luật, sự kiên trì và động lực để đạt được mục tiêu ngay cả khi con đường đầy khó khăn. "Thông qua hành trình của mình, tôi hy vọng truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ tin tưởng vào bản thân, tiến về phía trước với lòng dũng cảm và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn", cô chia sẻ.
573116789-18085086872487032-4336965121980965172-n.jpg
Người đẹp Zoulahatou Amadou là đại diện Nigeria. Cô từng giành quyền đại diện Nigeria tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan nhưng không thể góp mặt vì không đặt được chuyến bay đến Bangkok. Sau khi bỏ lỡ cơ hội tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025, cô được ban tổ chức mời tham dự kỳ thi năm 2026 dự kiến diễn ra ở Puerto Rico.
snapinstato-558693344-18034678802706536-2288386388330981867-n.jpg
559482676-18034685201706536-2466755377832552993-n.jpg
Zoulahatou Amadou có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại học Nigeria 2022 và là người mẫu của Liên hoan Thời trang và Người mẫu Châu Phi (FESMMA) 2022. Năm 2025, cô đăng quang danh hiệu Hoa hậu Maradi, sau đó lọt vào vòng chung kết cuộc thi Miss Nigeria Ize Wey Tachanda Lo’ 2025 trước khi đăng quang danh hiệu cấp quốc gia.
beautyplus-image-enhancer-1767755151868.jpg
Eunike Lioe là đại diện Suriname tại Hoa hậu Hoàn vũ 2026. Cô bị chê già, kém sắc hơn á hậu 1. Suriname là quốc gia mờ nhạt tại đấu trường Miss Universe, chưa giành được thành tích nào.
