Người đẹp khiếm thính giành giải á hậu

TPO - Người đẹp Ethyl Leysa đã giành giải Á hậu 4 tại cuộc thi sắc đẹp Lakambini Koronadal 2026 ở Philippines. Cô là người đẹp khiếm thính hiếm hoi từng tham dự và giành được giải cao ở các cuộc thi nhan sắc tại Philippines.

Chung kết cuộc thi Lakambini Koronadal 2026 đã diễn ra hôm 7/1 tại Philippines với chiến thắng thuộc về người đẹp Hamdа Zainoor Mir. Danh hiệu Á hậu 4 của cuộc thi được trao cho người đẹp khiếm thính Ethyl Leysa.

Đây cũng là lần đầu ban tổ chức cuộc thi Lakambini Koronadal cho phép một thí sinh khiếm thính được đăng ký tham dự và đạt giải cao.

Người đẹp khiếm thính Ethyl Leysa.

Sau đêm chung kết, các phần thi của Ethyl Leysa đang gây chú ý trên mạng xã hội. Cô để lại ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại, làn da nâu khỏe khoắn và phong cách trình diễn tự tin, chuyên nghiệp.

Đặc biệt, trong các phần thi ứng xử, Ethyl Leysa đã nhờ đến sự hỗ trợ của người phiên dịch để truyền tải câu trả lời của mình. Thông qua người phiên dịch, Leysa đã chia sẻ bằng ngôn ngữ ký hiệu rằng cô hạnh phúc và may mắn khi được trao cơ hội trở thành ứng cử viên đại diện cho cộng đồng người điếc. Cô nói rằng dù không thể nghe, cô vẫn cảm nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Mặc dù không giành được vương miện, Leysa vẫn chiếm được cảm tình của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự khâm phục nghị lực của cô và cho rằng Ethyl Leysa đã truyền cảm hứng cho cộng đồng khiếm thính.

Ethyl Leysa là người mẫu mang hai dòng máu Philippines và Ấn Độ, đã có bằng cử nhân Khoa học Quản lý Du lịch. Sau khi giành giải á hậu, trang cá nhân của cô nhận được sự quan tâm của khán giả, lượng người theo dõi tăng nhanh.

Trước những tình cảm yêu mến từ công chúng, cô chia sẻ: "Cuối cùng, tôi vẫn chọn là người phụ nữ tốt. Tôi không hoàn hảo nhưng tôi có trái tim trong sáng và luôn yêu hết mình với tất cả những gì tôi có".

Ethyl Leysa không phải là người đẹp khiếm thính đầu tiên giành giải cao ở các cuộc thi sắc đẹp. Năm 2024, người đẹp Mia Le Roux trở thành cô gái khiếm thính đầu tiên trong lịch sử đăng quang ngôi vị danh giá Hoa hậu Nam Phi 2024.

Mia Le Roux được chẩn đoán bị khiếm thính nặng từ năm một tuổi. Người đẹp đã cấy ghép ốc tai điện tử để hỗ trợ sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Chiến thắng của Mia Le Roux nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ của khán giả. Cô trở thành niềm cảm hứng với những người kém may mắn trong xã hội, giúp họ có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Trong phần thi ứng xử, Mia Le Roux cũng truyền cảm hứng cho nhiều khán giả với nỗ lực vươn lên của cô. "Tôi tự hào là phụ nữ điếc đến từ Nam Phi. Và tôi hiểu cảm xúc về việc luôn bị từ chối. Nhưng nhờ tổ chức Hoa hậu Nam Phi, tôi được bước chân vào thế giới, và tôi muốn là cây cầu kết nối giữa hai thế giới".

Ngoài các người đẹp khiếm thính, những cô gái khuyết tật cũng mạnh dạn đăng ký thi hoa hậu và để lại nhiều ấn tượng.

Tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Mexico 2020, thí sinh Ana Gabriela Molina thu hút sự quan tâm của khán giả khi mất hoàn toàn hai cánh tay. Cô là diễn giả nổi tiếng và là người mẫu truyền cảm hứng cho nhiều người khuyết tật khác.