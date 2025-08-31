Người đẹp cao 1,8 m đăng quang Hoa hậu Hòa bình Venezuela

TPO - Người đẹp Nariman Battikha đã đăng quang Hoa hậu Hòa bình Venezuela 2025. Cô được đánh giá là ứng viên sáng giá tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 10.