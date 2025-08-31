Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người đẹp cao 1,8 m đăng quang Hoa hậu Hòa bình Venezuela

Duy Nam

TPO - Người đẹp Nariman Battikha đã đăng quang Hoa hậu Hòa bình Venezuela 2025. Cô được đánh giá là ứng viên sáng giá tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 10.

528797390-17882154348359886-3817671019594977856-n.jpg
Chung kết Hoa hậu hòa bình Venezuela﻿ 2025 đã diễn ra sáng 31/8 theo giờ Việt Nam với chiến thắng thuộc về người đẹp Nariman Battikha. Cô giành quyền đại diện Venezuela tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 10.
540678210-18519864955013395-1747139103026598563-n.jpg
540594506-18519864931013395-5787730144327919188-n.jpg
Chiến thắng của Nariman Battikha không gây bất ngờ vì cô là ứng viên nổi bật nhất trong dàn thí sinh năm nay với kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Cô được nhiều chuyên trang sắc đẹp và khán giả dự đoán đăng quang ngôi vị cao nhất.
539905622-18520030399013395-8641434375848069548-n.jpg
540277804-18520030396013395-8650289995673949374-n.jpg
Tân Hoa hậu Hòa bình Venezuela năm nay 30 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,8 m và gương mặt sắc sảo, hiện đại.
539957809-18519864958013395-2272036591157697101-n.jpg
539458621-18519864940013395-666433292178420226-n.jpg
Nariman Battikha nổi bật với đôi chân thon dài cùng kỹ năng trình diễn ấn tượng.
538808688-18518824774013395-58535245192716582-n.jpg
539253771-18518824765013395-8040838740897138448-n.jpg
Battikha sinh xuất thân từ một gia đình gốc Syria có truyền thống kinh doanh. Sau khi hoàn thành chương trình trung học, cô quyết định định cư tại Mỹ để học tiếng Anh.
527499024-18515045623013395-5466509361563381875-n.jpg
528047240-18515045593013395-3435678835710992943-n.jpg
Hiện người đẹp đã tốt nghiệp ngành Kinh tế Kinh doanh tại Đại học Metropolitan ở Caracas.
477813125-18482010727013395-4915943187354734106-n.jpg
479499523-18482010709013395-5546570438094737400-n.jpg
Tại Venezuela, Nariman Battikha còn được biết đến với vai trò huấn luyện viên, diễn giả truyền cảm hứng và doanh nhân. Cô cũng là người đẹp có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với hơn 127.000 người theo dõi.
327213317-859333485123611-5639176362018779084-n.jpg
326805450-205075052061286-3539807026780197921-n.jpg
Nariman Battikha đã có một thập kỷ tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Cuộc thi đầu tiên cô tham dự là Sambil Model Venezuela 2015 cùng với 11 thí sinh nhưng không giành được thành tích nào.
471822263-18473072206013395-7908993392309813835-n.jpg
471635075-18473072197013395-551537599450680846-n.jpg
Năm 2017, Nariman Battikha tham dự Hoa hậu Venezuela và lọt vào top 10. Sau đó, cô được ông trùm hoa hậu Venezuela Osmel Sousa lựa chọn trở thành đại diện Venezuela tại cuộc thi Reina Hispanoamericana 2018 và đăng quang danh hiệu cao nhất.
519622232-1839687216586618-4141770578586263526-n.jpg
519541894-1839688139919859-2445743552471491182-n.jpg
Cũng trong năm 2018, Nariman Battikha đại diện Venezuela tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia ở Ba Lan. Dù chỉ có khoảng 2 tuần chuẩn bị nhưng Nariman Battikha vẫn lọt vào top 10 chung cuộc.
61215090-2243615212384710-4090848256159346072-n.jpg
Với kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, Nariman Battikha được xem là ứng viên nổi bật của khu vực châu Mỹ tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình﻿ Quốc tế 2025.
296956711-353062503706268-482348320961137480-n.jpg
297232265-576184427293402-7532744011547434764-n.jpg
Năm 2024, đại diện Venezuela tại Miss Grand International là người đẹp Anna Blanco nhưng không giành thành tích. Năm 2023, đại diện Venezuela là Valentina Martinez Landkoer cũng phải ra về trắng tay.
83731298-2704126572969049-7732289153984640903-n.jpg
83530698-1566679716813201-5804251442956908869-n.jpg
Thành tích gần đây nhất của Venezuela tại Miss Grand là năm 2022 với danh hiệu Á hậu 3 của người đẹp Luiseth Materán. Venezuela từng một lần đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế vào năm 2019 với thành tích của người đẹp Valentina Figuerm.
76874052-410142496321014-5004278402633674535-n.jpg
Sau hai năm liên tiếp trắng tay, fan sắc đẹp quê nhà kỳ vọng Nariman Battikha giúp Venezuela tỏa sáng trở lại ở đấu trường Miss Grand.
Duy Nam
