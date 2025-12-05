Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Cô gái cao 1,85 m đăng quang Hoa hậu Venezuela 2025

Duy Nam

TPO - Người đẹp Clara Federica Vegas Goetz đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Venezuela 2025. Cô 23 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,85 m.

594430930-3849560458670258-5998790208284078119-n.jpg
Chung kết Hoa hậu Venezuela 2025 đã diễn ra sáng 5/12 theo giờ Việt Nam với chiến thắng thuộc về người đẹp Clara Federica Vegas Goetz - đại diện bang Miranda. Đây là chiến thắng nằm trong dự đoán của khán giả.
590757358-18538343857026364-784162806064290075-n.jpg
588226698-18538639201026364-4610423560268666879-n-4920.jpg
Clara đã vượt qua 24 thí sinh để giành chiếc vương miện cao quý. Cô trở thành đại diện Venezuela tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ 2026 diễn ra ở Puerto Rico.
582481244-18536360128026364-5382801015160322844-n.jpg
583420233-18536360014026364-2104949294019662649-n.jpg
Clara Federica Vegas Goetz năm nay 23 tuổi, có chiều cao vượt trội 1,85 m. Cô gây chú ý khi là con gái của Andreína Goetz - Hoa hậu Venezuela 1990 và top 6 Hoa hậu Hoàn vũ 1991.
540245134-18519609445026364-8458734965623249241-n.jpg
541537735-18519609427026364-1172226323388221247-n.jpg
Trong đêm chung kết, từ 25 thí sinh, ban giám khảo chọn ra top 12, sau đó top 5, thi ứng xử và trao ngôi vị cao nhất. Trong suốt cuộc thi, Clara Vegas Goetz luôn nhận được sự động viên, hỗ trợ từ mẹ.
516797814-18071982131312682-4741641338285667259-n.jpg
517863631-18071982104312682-6819893428310034230-n.jpg
Trên Instagram cá nhân, người đẹp giới thiệu cô là người mẫu, diễn viên tại quê nhà. Clara cho biết quyết định dự thi hoa hậu khiến cuộc đời cô thay đổi khi nhận được nhiều tình yêu thương, sự quan tâm của khán giả.
542393231-18520367092026364-7277843989781594908-n.jpg
542450049-18520367071026364-1805186041095572395-n.jpg
Calara là người đẹp có sức ảnh hưởng ở quê nhà với trang cá nhân có hơn 230.000 người theo dõi.
541928144-18520367083026364-3888951589365177136-n.jpg
543669959-18520538476026364-5700599821803824057-n.jpg
Trên trang cá nhân, người đẹp không ngần ngại khoe những bức ảnh với vóc dáng nóng bỏng, nhận được sự khen ngợi từ khán giả. Với chiều cao ấn tượng, Clara dễ dàng chinh phục nhiều phong cách thời trang. Cô toát lên vẻ năng động với mái tóc ngắn màu vàng, đôi mắt sâu cuốn hút và nụ cười rạng rỡ.
539563212-18518595790026364-8713265130554277898-n.jpg
539566056-18518595793026364-8948222212203650488-n.jpg
Clara được nhận xét là Hoa hậu Venezuela có hình thể nổi bật nhất những năm gần đây. Đây được xem là lợi thế của cô khi tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế.
533522000-18516891169026364-461540243024874687-n.jpg
532962027-18516891154026364-8604574488438084648-n.jpg
Với lợi thế là người mẫu, Clara có cách tạo dáng, biểu cảm chuyên nghiệp. Qua các vòng thi ở Hoa hậu Venezuela 2025, Clara được đánh giá là thí sinh trình diễn ấn tượng nhất, được các giám khảo đánh giá cao.
564840948-18528436015026364-1425000737409976967-n.jpg
563367286-18528436003026364-1793207288689070476-n.jpg
Bên cạnh đó, xuất thân ấn tượng của Clara trở thành chủ đề được quan tâm của các fan sắc đẹp. Nhiều người cho rằng Clara được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ là Hoa hậu Venezuela 1990 Andreína Goetz. Hình ảnh cô chia sẻ niềm vui với mẹ sau khi giành chiến thắng danh hiệu Hoa hậu Venezuela 2025 khiến nhiều người xúc động.
588051738-17916618525232765-8246528078202879849-n.jpg
589905626-17916618516232765-3177589522145103294-n-5330.jpg
Cuộc thi năm nay có sự tham dự của 25 thí sinh đại diện cho các bang. Trong đêm chung kết, ban giám khảo cũng chọn ra 3 thí sinh để trao ngôi vị Hoa hậu Thế giới Venezuela 2025, Hoa hậu Quốc tế Venezuela 2025 và Hoa hậu Siêu quốc gia Venezuela 2025. Họ sẽ tham dự các cuộc thi quốc tế tương ứng vào năm sau.
521505577-18515695927002846-3550918199344509796-n.jpg
522435266-18515695882002846-6001817020922006489-n.jpg
Với sắc vóc nổi bật, Clara được kỳ vọng nối tiếp thành công của người tiền nhiệm là Hoa hậu Venezuela 2024 Stephany Abasali. Cô vừa tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan và giành ngôi Á hậu 2.
589057707-17916618534232765-4913330110369842249-n.jpg
547870462-18522022597026364-3575954090448089165-n.jpg
Venezuela đã có 7 lần đăng quang ngôi vị cao nhất tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ. Những năm gần đây, các đại diện Venezuela cũng đạt thứ hạng cao như Stephany Abasali - Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Ileana del Carmen Márquez Pedroza - Á hậu 4 Hoa hậu Hoàn vũ 2024, Amanda Dudamel Newman - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2022…
Duy Nam
#Hoa hậu Venezuela 2025 #Hoa hậu Hoàn vũ #Miss Universe

