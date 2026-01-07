Kích hoạt báo động đỏ cấp cứu 15 nạn nhân vụ cháy nhà 3 tầng ở Hà Nội

TPO - Rạng sáng 7/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện E (Hà Nội) đã tiếp nhận liên tiếp 15 nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng số 24, ngõ 82 Trần Cung, phường Nghĩa Đô. Trong số này, nhiều trường hợp có dấu hiệu tổn thương nặng, nguy cơ ngộ độc khí và bỏng, buộc bệnh viện phải kích hoạt báo động đỏ toàn viện để tập trung cứu chữa.

TS. Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E cho biết ngay khi xác định đây là tình huống cấp cứu thảm họa với số lượng lớn người bệnh, Ban Giám đốc bệnh viện đã trực tiếp có mặt tại Khoa Cấp cứu để chỉ đạo công tác tiếp nhận và xử trí. Các ê-kíp thuộc nhiều chuyên khoa như Cấp cứu, Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, Hô hấp, Chấn thương chỉnh hình… được huy động đồng loạt, nhanh chóng phân loại bệnh nhân theo mức độ tổn thương nhằm ưu tiên cứu chữa.

Đưa bệnh nhân vào cấp cứu.

Trong những phút đầu, toàn bộ nạn nhân được hỗ trợ thở oxy, khẩn trương thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết. GS.TS Nguyễn Gia Bình – chuyên gia hàng đầu về hồi sức tích cực – trực tiếp thăm khám, đánh giá mức độ tổn thương của từng trường hợp và tham gia hội chẩn với các chuyên gia Viện Bỏng Quốc gia để xây dựng phác đồ điều trị tối ưu.

ThS.BS Đỗ Quốc Phong, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc cho biết, qua phân loại ban đầu, có 6 bệnh nhân bị bỏng từ độ I đến độ IV, kèm nguy cơ ngộ độc khí và tổn thương đường hô hấp, được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực để theo dõi và điều trị chuyên sâu. Những trường hợp có dấu hiệu ảnh hưởng đường thở đều được nội soi phế quản nhằm làm sạch đường hô hấp và đánh giá tổn thương. Sau nội soi, hai bệnh nhân bỏng nặng độ III, IV đã phải đặt ống nội khí quản và thở máy.

Giám đốc bệnh viện E trực tiếp xuống phòng cấp cứu kiểm tra tình hình.

Các bệnh nhân còn lại chủ yếu bị tổn thương mức độ nhẹ và vừa như rát họng, bỏng da độ I, song vẫn được theo dõi chặt chẽ do nguy cơ ngộ độc khí có thể gây ảnh hưởng đến tri giác và hệ hô hấp về sau.

Theo lời kể của các nạn nhân, đám cháy bùng phát vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, khi hầu hết mọi người trong nhà đang ngủ. Ngôi nhà chủ yếu là nơi ở của sinh viên và người lao động. Đám cháy được cho là xuất phát từ khu vực để xe ở tầng 1, nơi có nhiều phương tiện sử dụng xăng và pin điện, tạo ra lượng khói lớn. Ngọn lửa sau đó được người dân và lực lượng chức năng phối hợp dập tắt.

Cấp cứu bệnh nhân nặng.

Bạn N.T.C. (23 tuổi, quê Quảng Ninh), học viên cao học Trường Đại học Điện lực, sống tại tầng 2, cho biết khi nghe tiếng hô hoán đã mở cửa nhưng khói dày đặc bốc lên từ tầng 1, buộc phải di chuyển sang hành lang và được hỗ trợ thoát xuống bằng thang. Nạn nhân được chẩn đoán ngạt khí qua đường hô hấp và đang được theo dõi tại Khoa Cấp cứu.

Một nạn nhân khác là M.T.M. (22 tuổi, dân tộc Mông, quê Mậu Duệ, Hà Giang), sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, ở tầng 3 của ngôi nhà, cho biết đã cùng hai người trong phòng dùng khăn ướt che kín đầu tìm cách thoát thân. Do hít phải nhiều khói độc, nạn nhân bị choáng và phải di chuyển ra ban công tầng 2 để được cứu hộ đưa xuống an toàn.

Trường hợp Đ.V.K. (21 tuổi, quê Bắc Ninh), ở tầng 2, đã chạy thẳng ra ngoài khi phát hiện khói dày đặc. Nạn nhân được chẩn đoán ngộ độc khí, khói và hơi, hiện tiếp tục được theo dõi sát tại Bệnh viện E.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.