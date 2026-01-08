Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Sở Y tế kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng thanh tra toàn diện Trung tâm Y tế Phan Thiết

Thái Lâm
TPO - Trước hàng loạt sai phạm về tổ chức, nhân sự và tài chính kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị thanh tra đột xuất, toàn diện Trung tâm Y tế Phan Thiết.

Ngày 8/1, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất, toàn diện Trung tâm Y tế (TTYT) Phan Thiết.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua kiểm tra sơ bộ đã chỉ ra 11 nhóm vấn đề tồn tại kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa được khắc phục. Trong đó, TTYT Phan Thiết chưa kiện toàn bộ máy theo quy định, thiếu lãnh đạo tại các khoa trọng yếu nhưng lại bố trí thừa cấp phó ở một số phòng chức năng.

image-45.jpg
Trung tâm Y tế Phan Thiết.

Ngoài ra, nhiều trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thiếu kết luận tiêu chuẩn chính trị; quy trình điều động cán bộ thực hiện không đúng quy định. Đơn thư của người lao động không được thụ lý hoặc giải quyết sai trình tự, gây mất đoàn kết nội bộ.

Đáng chú ý, công tác phân công người hành nghề tại TTYT Phan Thiết tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn y tế. Danh sách người hành nghề không được cập nhật kịp thời; có trường hợp bác sĩ nội khoa được phân công khám, điều trị ở các chuyên khoa ngoại, nhi. Nhiều quyết định phân công kỹ thuật ngoài phạm vi chứng chỉ hành nghề vẫn được ban hành.

Về tài chính, TTYT Phan Thiết đang đối mặt tình trạng nợ nghiêm trọng, với tổng công nợ gần 70 tỷ đồng, trong đó nợ thuốc và vật tư y tế hơn 55 tỷ đồng. Do nợ kéo dài từ năm 2020, một số nhà cung cấp đã tạm ngừng cung ứng, khiến đơn vị đứng trước nguy cơ thiếu thuốc. Ngoài ra, trung tâm còn nợ tiền lương, phụ cấp của người lao động hơn 165 triệu đồng và hơn 13,7 tỉ đồng kinh phí phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, do thời gian kiểm tra chuyên ngành hạn chế, không thể đánh giá toàn diện khối lượng lớn hồ sơ, tài liệu và các vấn đề phức tạp tại đơn vị. Trước nguy cơ mất an toàn tài chính, ảnh hưởng đến việc chi trả lương và hoạt động khám chữa bệnh, Sở Y tế kiến nghị thanh tra đột xuất, toàn diện để làm rõ trách nhiệm, xử lý dứt điểm các tồn tại, bảo đảm hoạt động ổn định của hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh.

Thái Lâm
#Trung tâm Y tế Phan Thiết #Thanh tra #tồn tại #Lâm Đồng

