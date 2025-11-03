Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khám xét nhà nguyên Chánh Thanh tra Sở Y tế Lâm Đồng

Thái Lâm
TPO - Ông Đoàn Quang Huy - nguyên Chánh Thanh tra Sở Y tế Lâm Đồng (hiện là Trưởng phòng Pháp chế) bị khám xét nơi làm việc và nhà riêng để điều tra sai phạm liên quan đến hoạt động một phòng khám tư nhân.

Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám xét phòng làm việc và nhà riêng của ông Đoàn Quang Huy - nguyên Chánh Thanh tra Sở Y tế (hiện là Trưởng phòng Pháp chế), để phục vụ điều tra một vụ sai phạm liên quan đến hoạt động phòng khám tư nhân trên địa bàn.

Cơ quan chức năng khám xét nhà riêng của ông Huy.

Khoảng 10h cùng ngày, lực lượng công an có mặt tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, tiến hành khám xét phòng làm việc của ông Huy và thu giữ nhiều thùng tài liệu liên quan. Sau khi kết thúc, cơ quan điều tra dẫn theo ông Huy và một người khác có liên quan đến vụ việc.

Đến chiều, cảnh sát tiếp tục khám xét nhà riêng của ông Huy tại phường Xuân Hương - Đà Lạt và một số cán bộ thuộc Sở Y tế.

Thái Lâm
