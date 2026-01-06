Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Vĩnh Long thông tin vụ hàng chục công nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa trưa

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau bữa ăn trưa, có 44 công nhân tại Công ty TNHH Unisoll Vina ở Vĩnh Long có triệu chứng da đỏ, nóng, nổi mẩn và đau đầu phải đưa vào bệnh viện điều trị.

Liên quan đến sự cố nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Công ty TNHH Unisoll Vina, chiều 6/1, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP), Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, đơn vị nhận được thông tin từ Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu về việc tiếp nhận nhiều bệnh nhân là công nhân nhập viện với các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm vào chiều 2/1.

Kết quả xác minh cho thấy, những người bệnh nhập viện trên là công nhân Công ty TNHH Unisoll Vina ở Khu công nghiệp Giao Long, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cũ). Những công nhân trên sau khi ăn bữa trưa tại công ty, tới khoảng 13h30 ngày 2/1 xuất hiện triệu chứng đỏ người, nóng ran, nổi mẩn đỏ, đau đầu.

cty1.png
Công ty TNHH Unisoll Vina.

Bữa ăn nghi ngờ gây ngộ độc là bữa trưa 2/1, do Doanh nghiệp tư nhân An Khương cung cấp, tổng cộng có hơn 3.500 suất ăn trưa.

Ban đầu, một số công nhân có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm đến phòng y tế công ty. Tuy nhiên, sau đó số người có triệu chứng tăng nhanh, công ty đã đưa 35 người đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, 9 người điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành.

Đến nay có 43/44 ca đã xuất viện, còn 1 ca do có sốt nghi ngờ nhiễm siêu virus đi kèm nên Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu giữ lại điều trị, bệnh nhân hiện ổn định và không còn triệu chứng khác liên quan đến dị ứng.

Về thực đơn bữa ăn trưa 2/1 kể trên có món mặn và món chay, được chia trong khay inox có nắp đậy; cơm, canh chứa trong nồi inox đậy kín. Tại bếp có thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, có hồ sơ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu.

Ngày 3/1, đoàn kiểm tra của Chi cục ATTP kiểm tra đột xuất đối với bếp số 1 và bếp số 3 của Doanh nghiệp tư nhân An Khương nêu trên. Tại đây, cơ sở xuất trình được các hồ sơ pháp lý liên quan. Đoàn kiểm tra chỉ ra một số nội dung còn tồn tại: Tường, trần, nền nhà khu vực chế biến bị đọng nước, rạn nứt; khu vực sơ chế nguyên liệu, nơi chế biến, kinh doanh bảo quản có côn trùng, động vật gây hại, xâm nhập.

Chi cục ATTP tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành gửi mẫu thực phẩm lưu đến Viện Y tế công cộng TPHCM để kiểm nghiệm, hiện chờ kết quả.

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc trên, Sở Y tế Vĩnh Long hỏa tốc yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các hoạt động thu dung, điều trị cho bệnh nhân và tổ chức điều tra, làm rõ, xử lý.

Liên quan đến vụ việc, hôm 4/1, Cục ATTP, Bộ Y tế có công văn đề nghị Sở Y tế Vĩnh Long tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về ATTP (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cảnh Kỳ
#ngộ độc thực phẩm #Vĩnh Long #công ty #bệnh viện #kiểm tra thực phẩm #an toàn thực phẩm #điều tra nguyên nhân

