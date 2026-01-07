Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Việt Nam yêu cầu rà soát, ngừng kinh doanh nếu lưu hành lô sữa bột trẻ sơ sinh Nestlé chứa độc tố

Hà Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước thông tin Tập đoàn thực phẩm Nestlé tiến hành thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh tại thị trường Đức, ngày 7/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản khẩn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cùng Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, yêu cầu rà soát, kiểm soát chặt chẽ nguy cơ sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ nhỏ nếu có lưu hành tại Việt Nam.

Theo phản ánh của các phương tiện truyền thông quốc tế, ngày 6/1/2026, Nestlé thông báo thu hồi một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino đang được bán tại Đức. Nguyên nhân xuất phát từ việc phát hiện khả năng tồn tại Cereulid - một độc tố nguy hiểm do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại nghiêm trọng đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

Để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng trong nước, Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo tới các sàn thương mại điện tử, các website bán hàng và các gian hàng kinh doanh trên nền tảng số phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, các chủ gian hàng và nhà phân phối. Theo đó, các đơn vị liên quan phải khẩn trương ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu phát hiện có lưu hành tại Việt Nam; đồng thời gỡ bỏ toàn bộ thông tin quảng cáo, giới thiệu đối với các sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

nestle-thu-hoi-mot-so-lo-sua-bot-tre-so-sinh-beba-va-alfamino-tai-chau-au2.png
Nestlé thu hồi một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino đang được bán tại Đức

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi trực tiếp tới Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, trụ sở tại Lầu 5, Empress Tower (138–142 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh), yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, rà soát liên quan đến hai dòng sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh nói trên.

Cụ thể, Nestlé Việt Nam được yêu cầu rà soát toàn bộ hồ sơ đăng kí bản công bố, tự công bố đối với các sản phẩm sữa bột trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino. Doanh nghiệp phải báo cáo chi tiết về tình hình nhập khẩu, số lượng sản phẩm đã bán ra thị trường, số lượng còn tồn kho, cũng như đề xuất phương án xử lý đối với các lô sản phẩm nếu có nhập khẩu vào Việt Nam.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Nestlé Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên về Cục trước ngày 10/1/2026 để kịp thời đánh giá nguy cơ và có biện pháp quản lí phù hợp, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm đối tượng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Cơ quan quản lí khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng khi mua các sản phẩm sữa bột nhập khẩu qua đường xách tay hoặc trên các nền tảng thương mại điện tử, ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đã được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện sản phẩm nghi ngờ thuộc diện thu hồi, người dân cần ngừng sử dụng và thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lí kịp thời.

Hà Minh
#Thu hồi sữa bột trẻ sơ sinh #Nguy cơ độc tố Cereulid #An toàn thực phẩm và kiểm soát #Yêu cầu rà soát sản phẩm Nestlé #Bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ #Quản lý sản phẩm nhập khẩu #Ảnh hưởng của vi khuẩn Bacillus cereus

