Sức khỏe

Xử phạt gần 100 triệu đồng chủ xe bánh mì khiến hàng chục người ngộ độc thực phẩm

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định xử phạt 92 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4 tháng đối với chủ xe bánh mì Bibone tại phường Phan Thiết vì liên quan vụ hàng chục người phải nhập viện.

Ngày 7/1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Từ Nguyên Bình (sinh năm 1976, trú phường Phan Thiết) về hành vi vi phạm an toàn thực phẩm.

Ông Bình là chủ xe bán bánh mì thịt nguội Bibone tại số 50, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), khiến hàng chục người bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện.

image-43.jpg
97 người bị ngộ độc nhập viện do ăn bánh mì của ông Bình bán.

Cụ thể, ông Bình bị xử phạt 90 triệu đồng về hành vi Chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; 2 triệu đồng về hành vi vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Ngoài ra, ông Bình bị đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời gian 4 tháng; buộc thu hồi thực phẩm gây ngộ độc; buộc tiêu hủy thực phẩm gây ngộ độc và chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm.

Như Tiền Phong đưa tin, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thông tin, tính đến ngày 18/12/2025 đã có 97 người bị ngộ độc nhập viện do ăn bánh mì của xe bán bánh mì thịt nguội Bibone tại số 50, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phan Thiết.

Qua kiểm tra, Viện Pasteur Nha Trang xác định vi khuẩn Salmonella spp xuất hiện trong nem chua và thịt xá xíu của chủ xe bán bánh mì này.

Thái Lâm
