Trí tuệ nhân tạo phát hiện sớm ung thư tuyến vú, tuyến giáp

Phát hiện sớm được xem là “chìa khóa vàng” trong điều trị ung thư tuyến vú và tuyến giáp, nhưng thực tế, không ít tổn thương giai đoạn sớm vẫn có nguy cơ bị bỏ sót. Trí tuệ nhân tạo (AI) đang từng bước hỗ trợ bác sĩ nâng cao khả năng phát hiện sớm, đánh giá tổn thương chính xác hơn, qua đó mở rộng cơ hội điều trị bảo tồn cho người bệnh.

Nội dung này sẽ được các chuyên gia hàng đầu từ Hàn Quốc và Việt Nam trao đổi tại hội thảo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc và phát hiện sớm ung thư tuyến vú và tuyến giáp” diễn ra ngày 10/01 do BVĐK Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh tổ chức.

Số ca mắc mới ung thư tuyến vú và tuyến giáp ngày càng tăng nhanh tại Việt Nam

Ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Theo GLOBOCAN 2022, mỗi năm Việt Nam ghi nhận 24.563 ca mắc mới với hơn 10.000 ca tử vong. Ung thư tuyến giáp có tỷ lệ tử vong thấp hơn song lại nằm trong nhóm gia tăng nhanh nhất với khoảng 6.122 ca mắc mới mỗi năm. Đáng lo ngại phần lớn bệnh được phát hiện đã ở giai đoạn muộn, cần phẫu thuật cắt bỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống.

Các chuyên gia cho biết, nếu ung thư vú và ung thư tuyến giáp được phát hiện và điều trị ngay từ giai đoạn 0 hoặc I, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể vượt trên 90%, đồng thời mở rộng đáng kể cơ hội điều trị bảo tồn và duy trì chất lượng sống cho người bệnh. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất nằm ở chỗ: trong giai đoạn đầu, hai loại ung thư này thường diễn tiến âm thầm, hầu như không có triệu chứng lâm sàng rõ rệt; hình ảnh trên siêu âm cũng có thể không điển hình hoặc rất kín đáo, khiến việc phát hiện sớm trở nên khó khăn.

Trước bối cảnh đó, việc nâng cao độ chính xác trong sàng lọc và chẩn đoán sớm trở thành yếu tố then chốt, thúc đẩy nhu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực hành lâm sàng. Từ thực tiễn này, hội thảo được tổ chức nhằm cập nhật các tiến bộ mới trong ứng dụng AI vào siêu âm tuyến vú và tuyến giáp, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn về nâng cao hiệu quả phát hiện sớm và định hướng điều trị cho người bệnh.

Hội thảo dự kiến quy tụ gần 100 chuyên gia, bác sĩ tham dự với nhiều chủ đề chuyên sâu về ứng dụng AI.

Đưa ứng dụng AI hiện đại về Việt Nam chinh phục bài toán phát hiện sớm và quản lý ung thư tuyến vú, tuyến giáp

Tại hội thảo sắp diễn ra, các chuyên gia từ Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tập trung thảo luận về ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh, nâng cao khả năng phát hiện sớm ung thư vú và tuyến giáp với 3 phiên họp và 11 báo cáo chuyên sâu, dự kiến quy tụ gần 100 bác sĩ tham dự.

11 bài báo cáo chuyên sâu được các chuyên gia trình bày trong hội thảo.

Phiên mở đầu tập trung làm rõ vai trò của siêu âm và AI trong chẩn đoán sớm ung thư vú. Điểm nhấn là báo cáo “Ứng dụng AI trong phát hiện và chẩn đoán sớm ung thư vú” của PGS.TS. BS Won Hwa Kim (Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Chilgok - ĐHQG Kyungpook), chia sẻ kinh nghiệm triển khai AI tại Hàn Quốc, đồng thời làm nổi bật lợi ích cụ thể trong việc phát hiện sớm tổn thương và hỗ trợ ra quyết định chẩn đoán hiệu quả hơn.

Tiếp nối, BSCKII Lê Thị Thùy Trang (Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh) sẽ trình bày về các ca lâm sàng thực tế, dựa trên dữ liệu hàng trăm trường hợp siêu âm vú tích hợp AI được triển khai tại viện. Việc ứng dụng AI này cho thấy nhiều ưu điểm vượt trội, đặc biệt hỗ trợ bác sĩ theo dõi sát các tổn thương nghi ngờ và tối ưu hóa quy trình sàng lọc.

Ứng dụng AI trong siêu âm tuyến vú sẽ được cập nhật tại hội thảo.

Phiên 2 sẽ đi sâu vào bệnh lý tuyến giáp, với các cập nhật mới về chẩn đoán hình ảnh tích hợp AI. PGS.TS.BS Jin Chung (Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Mokdong - Đại học Nữ Ewha) sẽ chia sẻ chủ đề “Chẩn đoán siêu âm tuyến giáp: Những tiến bộ gần đây và nghiên cứu với trí tuệ nhân tạo”. Cùng với đó là báo cáo “Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh trong bệnh lý tuyến giáp” của TS.BS Trịnh Tú Tâm (Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh). Các báo cáo làm rõ vai trò của siêu âm, chọc hút kim nhỏ và sự hỗ trợ của AI trong phân tầng nguy cơ, cá thể hóa theo dõi và điều trị bệnh lý tuyến giáp.

Giải pháp AI trong siêu âm tuyến giáp

Phiên 3 sẽ tập trung vào nhũ ảnh và quản lý ung thư vú giai đoạn sớm. BSCKII Lưu Hồng Nhung (Phó Chủ tịch Chi hội Chẩn đoán hình ảnh Tuyến Vú Việt Nam) phân tích “Vai trò của nhũ ảnh trong sàng lọc ung thư vú và ứng dụng của AI trong đọc nhũ ảnh”. Bổ sung góc nhìn thực hành, ThS.BSNT. Đỗ Huy Hoàng (Khoa Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh) chia sẻ các ca lâm sàng tại viện, minh họa rõ hiệu quả của AI trong hỗ trợ phát hiện sớm và tối ưu hóa quyết định lâm sàng.

Một trọng tâm quan trọng của hội thảo là phẫu thuật bảo tồn vú - xu hướng điều trị ung thư ưu tiên khi phát hiện sớm. Theo đó GS.TS.BS. Ho Yong Park (Khoa Phẫu thuật Vú, Bệnh viện Chilgok – Đại học Quốc gia Kyungpook) sẽ mang đến chủ đề “Bảo tồn vú tối đa: Phẫu thuật tạo hình bảo tồn vú” và báo cáo “Phẫu thuật bảo tồn vú: Kinh nghiệm tại Việt Nam” của PGS.TS.BS Lê Hồng Quang (Trưởng khoa Ngoại Vú, Bệnh viện K). Các báo cáo sẽ tập trung làm rõ vai trò của chẩn đoán chính xác bằng ứng dụng AI trong mở rộng chỉ định bảo tồn, đảm bảo thẩm mỹ và chất lượng sống cho người bệnh.

Giải pháp AI trong nhũ ảnh và quản lý ung thư vú giai đoạn sớm

Hợp tác cùng chuyên gia Hàn Quốc hoàn thiện chu trình phát hiện sớm và điều trị ung thư tuyến vú, tuyến giáp bằng AI cho bệnh nhân Việt

Hội thảo khoa học lần này tiếp tục đánh dấu hợp tác chuyên môn giữa các chuyên gia hàng đầu đến từ Hàn Quốc và Việt Nam, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chẩn đoán sớm và cá thể hóa điều trị ung thư.

Được xem là một trong những mũi nhọn chuyên môn, Khoa Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh đồng hành với vai trò đồng chủ trì chương trình. Đây là cơ hội để bệnh viện thúc đẩy chuẩn hóa quy trình chẩn đoán và từng bước đưa ứng dụng AI trở thành một mắt xích quan trọng trong chu trình hỗ trợ chăm sóc ung thư hiện đại, từ sàng lọc, phát hiện sớm đến theo dõi và điều trị.

Hội thảo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc và phát hiện sớm ung thư tuyến vú và tuyến giáp” lần này được xem là nền tảng quan trọng nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả phát hiện sớm, cải thiện tiên lượng và hướng tới mục tiêu chăm sóc toàn diện, bền vững cho người bệnh ung thư Việt Nam.

