Cần Thơ khởi động lại Dự án Bệnh viện nghìn tỷ, sắp có máy xạ trị mới

TPO - Dự án Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ dở dang "đắp chiếu" nhiều năm sẽ chính thức được khởi động lại trong đầu tháng 1 này, sau khi hoàn tất các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư. Hai máy xạ trị mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mua gấp cũng dự kiến hoàn tất lắp đặt trong những tháng đầu năm nay.

Thông tin trên được Sở Y tế TP. Cần Thơ cho biết ngày 6/1. Theo đó, ngày 14/11/2025, HĐND TP. Cần Thơ đã thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ (quy mô 500 giường), theo hướng sử dụng một phần vay ODA của Chính phủ Hungary (khoảng 272 tỷ đồng), vốn ngân sách Trung ương (1.334 tỷ đồng) và vốn đối ứng ngân sách địa phương gần 466 tỷ đồng.

Đồng thời, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh tăng khoảng 344 tỷ đồng do chênh lệch tỷ giá, nâng tổng mức đầu tư bệnh viện lên hơn 2.071 tỷ đồng.

Dự án Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ (quy mô 500 giường) sẽ chính thức được khởi động lại từ đầu tháng 1/2026.

Sau khi nghị quyết được thông qua, Sở Y tế Cần Thơ đã phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục điều chỉnh dự án. Ngày 29/12/2025, UBND TP. Cần Thơ ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi động lại vào đầu tháng 1 này, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2026, đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Hai máy xạ trị hoàn tất lắp đặt trong quý I/2026

Liên quan đến việc mua sắm thiết bị xạ trị, Sở Y tế Cần Thơ cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, một máy đã được mua theo hình thức chỉ định thầu, đã ký hợp đồng với nhà thầu ngày 1/12/2025, thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày. Do thiết bị nhập khẩu cần thời gian, việc lắp đặt dự kiến hoàn tất trong quý I/2026.

Đối với máy thứ hai, UBND TP. Cần Thơ đã xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy và thống nhất sử dụng nguồn dự phòng ngân sách thành phố để mua. Thành phố giao Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ thực hiện mua sắm 1 máy gia tốc tuyến tính (LINACS), 1 máy CT mô phỏng và xây dựng phòng xạ trị (bunker) chuyên dụng. Gói thầu được thực hiện theo hình thức mua sắm trực tiếp. Hợp đồng đã được ký ngày 29/12/2025. Toàn bộ thiết bị cũng dự kiến hoàn tất lắp đặt trong quý I/2026.

Việc khởi động lại dự án cùng tiến độ đưa các thiết bị xạ trị hiện đại vào hoạt động được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực điều trị ung bướu cho TP. Cần Thơ và các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.