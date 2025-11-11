Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhiều công nhân tại Huế nhập viện cấp cứu sau bữa ăn

Ngọc Văn
TPO - Sau bữa ăn tại công ty, nhiều công nhân ở TP Huế phải nhập viện cấp cứu với triệu chứng buồn nôn, nổi mẩn ngứa, tụt huyết áp nghi do ngộ độc thực phẩm.

Tối 11/11, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, BSCKII Lê Quang Hiệp - Giám đốc Trung tâm Y tế Hương Trà (phường Hương Trà, TP Huế) - cho biết cơ sở y tế này vừa tiếp nhận và điều trị 13 bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Chiều cùng ngày, 13 công nhân làm việc tại một nhà máy ở khu công nghiệp thuộc phường Hương Trà phải nhập viện cấp cứu với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa.

Thăm khám cho người bệnh nghi ngộ độc sau khi được chuyển cấp cứu, điều trị﻿ tại Trung tâm Y tế Hương Trà. Ảnh: T.H/SKĐS.

Giám đốc Trung tâm Y tế Hương Trà Lê Quang Hiệp cho biết các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng buồn nôn, nổi mẩn ngứa, có hai ca bị tụt huyết áp. Ban đầu, Trung tâm tiếp nhận 12 người từ công ty chuyển đến, sau đó thêm một trường hợp khác nhập viện, nâng tổng số lên 13 ca.

Qua khai thác dịch tễ, công nhân dùng bữa trưa tại nhà ăn công ty với thực đơn gồm cá ngừ, trứng, rau cải xanh và một số món ăn kèm. Một số người khác cũng có triệu chứng tương tự nhưng nhẹ hơn và đã tự theo dõi tại nhà.

Ông Hiệp cho biết thêm trong số 13 bệnh nhân, có 2 ca thời điểm mới nhập viện diễn tiến nặng hơn nhưng đã được cấp cứu, điều trị kịp thời. Sức khỏe tất cả 13 bệnh nhân hiện đã ổn định, không có trường hợp nguy kịch và tiếp tục được theo dõi tại Khoa Truyền nhiễm của Trung tâm.

Ngay sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, Trung tâm Y tế Hương Trà đã tiến hành lấy mẫu thức ăn tại bếp ăn tập thể của công ty và các mẫu phẩm khác gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Huế để xét nghiệm, xác định nguyên nhân. Các cơ quan chức năng trên địa bàn cũng đồng thời kiểm tra quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm của bếp ăn công ty nhằm làm rõ vụ việc.

