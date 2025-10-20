Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tình trạng sức khỏe 6 nạn nhân vụ nghi ngộ độc rượu ngâm ở Nghệ An

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong số 6 nạn nhân nhập viện cấp cứu, có 4 người bị nặng phải thở máy. Các bác sĩ xác định, các bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc cấp như ức chế hô hấp, giảm ý thức, tổn thương tim và nhiều cơ quan khác.

Ngày 20/10, bác sĩ Nguyễn Trọng Toàn (Khoa Chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) cho biết: 6 bệnh nhân trú ở xã Sơn Lâm (Nghệ An) nghi ngộ độc rượu ngâm thực vật vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện này.

anh-chup-man-hinh-2025-10-20-luc-160556.png
6 bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Trước đó vào chiều 19/10, 6 bệnh nhân được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến cấp cứu điều trị trong tình trạng nặng, có biểu hiện ngộ độc cấp như ức chế hô hấp, giảm ý thức, tổn thương tim và nhiều cơ quan khác. Trong đó có 4 bệnh nhân phải đặt nội khí quản và thở máy. Đến sáng 20/10, 1 người được rút ống thở. Riêng 3 trường hợp khác vẫn đang phải điều trị tích cực.

Theo bác sĩ Toàn, đây là vụ ngộ độc cấp phức tạp, khả năng cao do một hoặc nhiều chất độc tự nhiên trong quá trình ngâm rượu. Trong 6 bệnh nhân, có 4 bệnh nhân nặng, 2 bệnh nhân nhẹ hơn không cần thở máy nhưng cũng có tổn thương tim, phổi.

anh-chup-man-hinh-2025-10-20-luc-160525.png
Các bệnh nhân được xác định ngộ độc cấp, có tổn thương nhiều cơ quan khác.

Bác sĩ Toàn khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng các loại thảo dược, rễ cây, vỏ cây không rõ nguồn gốc để ngâm rượu. Trung tâm chống độc từng tiếp nhận nhiều ca ngộ độc nặng, thậm chí tử vong, chỉ vì rượu ngâm thảo dược dân gian.

Trước đó vào khoảng 8h30 ngày 19/10, 6 người gồm ông N.V.T (SN 1973), L.V.T (SN 1972), L.V.T (SN 1963), L.V.T (SN 1989), Q.V.H (SN 1971), V.H.T (SN 1965 cùng trú bản Tân Lâm, xã Sơn Lâm, Nghệ An) đến nhà của ông T. để ăn uống.

Tại đây, 6 người ăn bưởi trồng trong vườn, nước chè xanh tự nấu và uống 3 loại rượu ngâm cây rừng của 3 hộ dân trên địa bàn.

tp-moi1.jpg
Cơ quan chức năng thu thập 5 mẫu rượu gửi xét nghiệm để xác định nguyên nhân vụ việc.

Khoảng 11h30 cùng ngày, 6 người lần lượt xuất hiện các triệu chứng ngộ độc và được đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế Ngọc Lâm. Đến khoảng 12h, cả 6 nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, các nạn nhân đều bị hôn mê, người tím tái, khó thở. Sau khi đặt ống nội khí quản và cấp cứu, 6 nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu và điều trị.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã đến hiện trường, thu thập 5 mẫu rượu có tại bữa ăn của các nạn nhân để xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân vụ việc.

Ngọc Tú
