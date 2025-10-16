Gia đình 4 người bị ngộ độc khi ăn cá nóc, một người hôn mê sâu

TPO - 4 người trong cùng một gia đình ở xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng đều bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc, trong đó có một phụ nữ rơi vào hôn mê sâu và tiên lượng xấu.

Ngày 16/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết, bệnh viện đang điều trị cho 4 bệnh nhân cùng một gia đình ở xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Trước đó từ 23h ngày 15/10 đến rạng sáng 16/10, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 4 nạn nhân nói trên (có một bé trai 13 tuổi) bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc trong bữa tối .

Hiện tại, bệnh nhân nặng nhất là chị T.T.N. (32 tuổi), được chẩn đoán suy hô hấp, phù não, phải hồi sức sau ngưng tuần hoàn - hô hấp, hiện hôn mê sâu và tiên lượng xấu. Còn bệnh nhân L.V.T. (31 tuổi) bị suy hô hấp cấp, tê môi và tay chân, sức khỏe yếu nhưng đã có dấu hiệu cải thiện. Hai bệnh nhân còn lại đã tỉnh táo hơn, dấu hiệu tê bì tay chân giảm hơn so với thời điểm mới nhập viện.