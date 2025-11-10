Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Nạn nhân vụ ngộ độc bánh mì ở TP.HCM tăng lên 203 người

Vân Sơn
TPO - Ngày 10/11, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, tổng số bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì từ hai tiệm cùng hệ thống tại quận Gò Vấp và Bình Thạnh (cũ) đã tăng lên 203 người, nhiều trường hợp phải nằm viện theo dõi.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, ngày 7/11 hàng chục người từ nhiều gia đình và công ty khác nhau đồng loạt xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao sau khi ăn bánh mì tại hai tiệm thuộc cùng hệ thống. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm dạ dày – đại tràng cấp do nhiễm trùng, biểu hiện điển hình của ngộ độc thực phẩm.

Cơ sở bán bánh mì hiện đã đóng cửa, cơ quan chức năng đang khẩn trương truy tìm nguyên nhân.

Hiện nay, số ca phải nhập viện với biểu hiện ngộ độc không ngừng tăng cao. Theo đó, trong ngày 9/11 khoa Cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận thêm 30 ca ngộ độc, nâng tổng số bệnh nhân được tiếp nhận trong những ngày qua lên 130 bệnh nhân. Trong số này, 4 người phải nhập viện theo dõi do triệu chứng nặng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cũng có thêm hai ca được tiếp nhận, nâng tổng số bệnh nhân trong vụ ngộ độc nhập viện tại đây lên 22 người. Trong đó, 10 người đang điều trị tại Khoa Nội Tiêu hóa và Trung tâm Nội soi Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, một ca được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (ICU), còn 11 người đã xuất viện. “Đa số bệnh nhân đã qua giai đoạn cấp, sức khỏe dần ổn định” - đại diện bệnh viện cho biết.

Theo số liệu từ Sở Y tế, bệnh nhân trong vụ ngộ độc cũng đã nhập viện rải rác ở 6 bệnh viện khác với tổng cộng 51 người. Trong đó, Bệnh viện Nhân dân Gia Định có 36 ca, Trung Mỹ Tây 5 ca, Nhi đồng 2 tiếp nhận 2 ca đều đang điều trị nội trú, Bệnh viện Quốc tế Becamex 6 ca, Bệnh viện Bình Dân 1 ca. Tại Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình, một thai phụ 27 tuổi, mang thai hơn 34 tuần, được chẩn đoán dọa sinh non sau khi ăn bánh mì của hệ thống cửa hàng bánh mỳ nói trên, hiện đang được theo dõi.

Sau vụ việc trên, Sở Y tế TP.HCM đã báo cáo UBND TP và Bộ Y tế, chỉ đạo các cơ sở y tế thu dung, điều trị và phân loại bệnh nhân theo phác đồ ngộ độc thực phẩm. Một mẫu cấy máu của bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho kết quả dương tính với Salmonella. Kết quả xét nghiệm cho thấy phần lớn bệnh nhân có biểu hiện nhiễm khuẩn đường ruột, nhiều khả năng cùng do vi khuẩn Salmonella – tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm.

Đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết hai cơ sở bán bánh mì liên quan đã tạm ngừng hoạt động. Toàn bộ thực phẩm, nguyên liệu và mẫu bánh mì bị niêm phong để kiểm nghiệm. Đoàn kiểm tra liên ngành đang mở rộng điều tra, xác định nguồn gốc ô nhiễm và làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Hiện, các bệnh viện tại TP.HCM vẫn đang tiếp tục theo dõi sức khỏe người bệnh, trong khi cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn nhất tại thành phố trong năm nay.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Salmonella là một trong bốn nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tiêu chảy toàn cầu. Vi khuẩn này phổ biến ở gia cầm, lợn, gia súc, thú cưng và có thể truyền sang người qua thực phẩm có nguồn gốc động vật bị nhiễm như trứng, thịt, sữa, hoặc rau quả bị nhiễm phân. Để phòng ngừa, chuyên gia khuyến cáo cần nấu chín kỹ thức ăn, chỉ dùng sữa tiệt trùng, rửa tay thường xuyên sau khi tiếp xúc với vật nuôi hoặc đi vệ sinh, rửa sạch trái cây và rau củ trước khi ăn. Trường hợp nghi ngờ nguồn nước không an toàn nên đun sôi hoặc khử trùng trước khi sử dụng.

Vân Sơn
