Số nạn nhân vụ ngộ độc bánh mì tăng lên 162, thai phụ dọa sinh non

TPO - Đến tối 8/11, ít nhất 162 người nhập viện sau khi ăn bánh mì từ hai tiệm cùng hệ thống ở quận Gò Vấp và Bình Thạnh (cũ), trong đó có một thai phụ 34 tuần tuổi dọa sinh non. Các cơ quan chức năng đã phong tỏa, niêm phong mẫu thực phẩm để điều tra nguyên nhân.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đến tối 8/11, sáu bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận tổng cộng 162 ca nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại hai cơ sở cùng hệ thống trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ) và đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung, quận Bình Thạnh cũ).

Cơ quan chức năng đã làm việc với cơ sở bánh mì và khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc

Trong đó, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận đông nhất với 100 ca, hiện 13 người còn nằm điều trị nội trú. Bệnh viện Nhân dân Gia Định có 36 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ghi nhận 20 ca – trong đó một người đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực chống độc. Các cơ sở khác gồm Bệnh viện Quốc tế Becamex, Bình Dân và Mỹ Đức Tân Bình tiếp nhận số bệnh nhân còn lại.

Theo Sở Y tế TP.HCM, phần lớn bệnh nhân có biểu hiện nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, sốt cao, mệt mỏi, chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày - đại tràng cấp do nhiễm trùng, biểu hiện điển hình của ngộ độc thực phẩm. Kết quả cấy máu từ một bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cho thấy dương tính với vi khuẩn Salmonella, một tác nhân phổ biến gây ngộ độc đường ruột. Bệnh nhân hiện đã ổn định sức khỏe.

Một trong những ca đáng chú ý là thai phụ 27 tuổi, mang thai hơn 34 tuần, nhập viện tại Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình trong tình trạng dọa sinh non.

Theo bệnh viện, trước đó thai phụ ăn bánh mì mua tại chi nhánh đường Lê Quang Định tối 6/11, sau đó xuất hiện đau bụng và tiêu chảy hai lần. Đến ngày hôm sau, chị thấy bụng căng, gò nhiều nên đi khám. Kết quả siêu âm ghi nhận thai nhi nặng khoảng 2,35 kg, nước ối bình thường, tim thai tốt, nhưng xuất hiện ba cơn gò tử cung trong 10 phút. Sau khi được điều trị, hiện thai phụ đã hết đau bụng, tiêu chảy, được tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

Trong một diễn biến khác, chiều 8/11, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã phối hợp UBND phường Hạnh Thông đã lập đoàn kiểm tra và làm việc với chủ tiệm bánh mì nơi được cho là liên quan đến các ca ngộ độc.

Qua kiểm tra ban đầu, tiệm có giấy phép kinh doanh được cấp từ năm 2020 và có chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm. Cơ sở có tủ lạnh, bao ni lông, dụng cụ bảo quản riêng biệt cho từng loại thực phẩm; khu vực bán có mái che nắng, mưa, bụi bẩn. Tuy nhiên, không có thiết bị vận chuyển thực phẩm chuyên dụng.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong toàn bộ tủ đựng thực phẩm, lấy mẫu gửi đi kiểm nghiệm, đồng thời yêu cầu tạm ngưng hoạt động cả hai chi nhánh. Tại thời điểm kiểm tra (15h ngày 8/11), chi nhánh ở đường Lê Quang Định đã ngừng bán.

Theo phản ánh của người dân, đây là tiệm bánh mì lâu năm, có thương hiệu, hoạt động hơn 30 năm, thường rất đông khách, bán từ sáng đến tối. Vụ việc khiến nhiều người lo lắng về an toàn thực phẩm tại các cơ sở nhỏ lẻ nhưng phục vụ lượng khách lớn.

Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM cho biết đang phối hợp với các bệnh viện tổng hợp dữ liệu của các bệnh nhân. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đang tiến hành truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguyên nhân chính xác và xử lý theo quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm của Bộ Y tế.