80 người bị ngộ độc sau ăn bánh mì ở TPHCM là do nhiễm khuẩn Salmonella

TPO - Sáng 8/11, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, qua xét nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm đã xác định, bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ tại tiệm bánh ở phường Hành Thông là do bị nhiễm khuẩn gây bệnh Salmonella.

Trong những ngày qua, trên địa bàn TPHCM liên tiếp ghi nhận các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì được mua tại một tiệm bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, TP.HCM.

Tính đến sáng 8/11 đã có 4 bệnh viện báo cáo về Sở Y tế với hơn 80 trường hợp, trong đó có 47 bệnh nhân đã được xuất viện (Bệnh viện Quân Y 175 ghi nhận 47 ca; Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM 16 ca; Bệnh viện Nhân dân Gia Định 19 ca, Bệnh viện Bình Dân 1 ca).

Bệnh nhân ngộ độc điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM.

Riêng tại BV Nhân Dân Gia Định, ngày 5/11/2025, trong số 19 ca nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì thịt được mua tại một tiệm bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn thuộc phường Hanh Thông, TP.HCM, ghi nhận 1 trường hợp với các triệu chứng đau bụng dữ dội và nôn ói và tiêu chảy nhiều lần, có kết quả cấy máu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Hiện tại, các hầu hết các bệnh nhân bị ngộ độc tại các bệnh viện đã ổn định, một số đã được xuất viện, số còn lại tiếp tục được điều trị theo phác đồ.

Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được Sở Y tế ban hành, bao gồm: bù nước – điện giải, theo dõi sinh hiệu và chức năng tạng, chỉ định cận lâm sàng phù hợp, lấy mẫu phân và cấy máu khi nghi nhiễm khuẩn xâm nhập trước khi dùng kháng sinh.

Sở Y tế khuyến cáo các bệnh viện nếu có chỉ định kháng sinh thì cân nhắc theo hướng tác nhân vi khuẩn đường ruột nhóm Salmonella và điều chỉnh theo kháng sinh đồ khi có. Các bệnh viện đã thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Phòng Nghiệp vụ Y, bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Theo Sở Y tế bước đầu, dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng của hầu hết bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì đều phù hợp với tác nhân vi khuẩn đường ruột, nhiều khả năng là Salmonella. Các bệnh viện thu dung điều trị đã phối hợp cung cấp thông tin cho Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM để phục vụ công tác truy xuất và xác minh.

Được biết, Sở An toàn Thực phẩm đã tạm dừng hoạt động cơ sở liên quan để điều tra, lấy mẫu thực phẩm và mẫu môi trường, đồng thời tiến hành các bước nghiệp vụ nhằm xác định nguyên nhân gây ngộ độc theo đúng thẩm quyền.

Theo Sở Y tế, mẫu bệnh phẩm phát hiện vi khuẩn gây bệnh Salmonella được lấy từ người bệnh có triệu chứng sốt, đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần sau ăn bánh mì thịt. Hiện tại tình trạng bệnh nhân tạm ổn định và tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định.