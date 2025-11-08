Cứu bé gái có mạch máu não dị dạng cực kỳ hiếm gặp

TPO - Sinh ra mang trong mình mạch máu não dị dạng hiếm gặp, bé gái từng được tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào. Với hành trình can thiệp kéo dài suốt 10 năm, các bác sĩ đã giúp bệnh nhi không chỉ hồi sinh mà còn có chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Ngày 7/11, Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ đã chia sẻ với báo chí về hành trình điều trị suốt 10 năm cho một trường hợp bị dị dạng mạch máu não rất hiếm gặp. Bệnh nhi là bé gái N.P.T.D. (10 tuổi, quê Đà Nẵng).

Hình ảnh mạch máu não của bệnh nhân trước và sau khi được các bác sĩ can thiệp.

Theo bệnh sử, ngay khi vừa chào đời tại Bệnh viện Nhi Đà Nẵng, bé D. rơi vào tình trạng tím tái, suy tim cấp và suy hô hấp nặng. Kết quả chẩn đoán cho thấy trong não bé có khối dị dạng mạch máu bẩm sinh với nhiều động mạch nuôi phức tạp, lưu lượng máu chảy qua rất cao. Hình ảnh kiểm tra ghi nhận cấu trúc mạch máu não của bệnh nhi như một “cây cụt tán”.

Các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước đều nhận định đây là dị dạng lớn, rất nguy hiểm, có thể vỡ bất kỳ lúc nào, khiến bệnh nhi tử vong hoặc tàn phế. “Khi nghe bác sĩ nói cháu có thể ra đi bất cứ lúc nào, cả nhà tôi đều suy sụp” - bà nội bé D. nhớ lại.

Không chấp nhận buông tay, gia đình tìm thấy tia hy vọng khi đọc được bài báo về ca can thiệp dị dạng mạch máu não phức tạp do TS.BS Trần Chí Cường – nay là Giám đốc Bệnh viện S.I.S Cần Thơ – thực hiện. Khi bé vừa tròn 1 tuổi, gia đình đã đưa con đến gặp bác sĩ Cường và bắt đầu hành trình điều trị đầy thử thách.

TS.BS Trần Chí Cường nhớ lại, ca can thiệp đầu tiên tại Đà Nẵng cho bệnh nhi. Ông chia sẻ đây là cuộc chiến sinh tử bởi bệnh nhi quá nhỏ, mạch máu não phức tạp nhưng thiết bị can thiệp thời điểm đó còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, sau nhiều giờ nỗ lực, ông cùng ê kíp đã thành công, mở ra cơ hội sống cho bé gái.

Như một món quà động viên tinh thần giúp trẻ viết tiếp ước mơ làm bác sĩ, trong lần tái khám vừa qua TS.BS Trần Chí Cường đã trao tặng bé D. chiếc áo blouse trắng

Theo BS-CKI Dương Hoàng Linh, đơn vị can thiệp DSA, Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, để tối ưu hóa việc điều trị cho bệnh nhi, các bác sĩ đã xây dựng chiến lược dài hạn gồm nhiều lần can thiệp để giảm dần lưu lượng máu qua khối dị dạng, từ đó giảm nguy cơ vỡ mạch máu.

“Trong 10 năm qua, bé D. đã trải qua 8 lần can thiệp mạch não. Mỗi lần là một cuộc chiến căng thẳng giữa sự sống và cái chết. Việc can thiệp, điều trị cho trẻ đòi hỏi sự phối hợp chính xác đến tuyệt đối của đội ngũ y bác sĩ và lòng tin từ gia đình” - bác sĩ Linh cho biết.

Từ một bé gái yếu liệt, không thể nói hay tự đi lại, D. đã dần hồi phục. Khi 3 tuổi rưỡi, cháu có thể tự đứng và bước đi. Đến nay khi đã lên 10 tuổi, D. đã hoàn nhập cuộc sống học tập, vui chơi bình thường, sức khỏe ổn định. Từ sinh mạng được cứu chữa, bé D. đang mang trong mình hoài bảo sẽ trở thành bác sĩ để cứu người.