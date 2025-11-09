Nạn nhân vụ ngộ độc bánh mì tiếp tục tăng cao, mở rộng điều tra

TPO - Số người nhập viện ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại hai chi nhánh cùng một tiệm bánh tại TPHCM tiếp tục tăng cao. Trước diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra để xác định nguyên nhân và xử lý theo quy định.

Chiều 9/11, Sở Y tế TP.HCM cho biết hiện đã có 171 người nhập viện tại 8 bệnh viện sau khi ăn bánh mì mua tại hai chi nhánh tiệm bánh mì cóc cô B. trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) và đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung).

Hai cơ sở y tế mới ghi nhận ca bệnh là Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây với 5 trường hợp (trong đó một người ăn tại chi nhánh thứ hai) và Bệnh viện Nhi đồng 2 có hai bệnh nhi đang điều trị nội trú. Trong khi đó, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 105 bệnh nhân, gồm bốn ca nặng đang được theo dõi tích cực. Các nạn nhân ở những bệnh viện khác đa số đã ổn định sức khỏe.

Phần lớn người bệnh nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt. Một số trường hợp bị mất nước nặng, phải truyền dịch và được điều trị theo phác đồ ngộ độc thực phẩm do Sở Y tế ban hành.

Bệnh nhân trong vụ ngộ độc được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM

Sau khi xảy ra vụ việc, Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM đã phối hợp UBND phường Hạnh Thông thành lập đoàn điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm. Đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn – nơi được cho là liên quan đến nhiều ca ngộ độc đầu tiên.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở này đã tạm ngưng hoạt động. Đoàn kiểm tra lập biên bản, niêm phong toàn bộ nguyên liệu gồm chả lụa, thịt nguội, pa tê, trứng, rau sống, ớt, dưa leo... để gửi đi kiểm nghiệm. Hồ sơ đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm và sổ ghi chép nhập – xuất hàng hóa cũng được rà soát.

Chi nhánh thứ hai của tiệm trên đường Lê Quang Định (quận Bình Thạnh cũ) cũng đã ngưng bán từ ngày 8/11. Theo người dân địa phương, điểm bán này chỉ là xe đẩy hoạt động trên vỉa hè, đã buôn bán hơn một năm.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, kết quả cấy máu của một bệnh nhân trong vụ ngộ độc được điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định phát hiện dương tính với vi khuẩn Salmonella. Các kết quả lâm sàng và cận lâm sàng ban đầu cho thấy đa số bệnh nhân có biểu hiện phù hợp với ngộ độc do loại vi khuẩn này. Salmonella là loại vi khuẩn thường gây ngộ độc thực phẩm từ trứng, thịt hoặc pa tê nhiễm khuẩn.

Sở Y tế đã báo cáo vụ việc lên UBND TP và Bộ Y tế, đồng thời chỉ đạo các bệnh viện tăng cường thu dung, phân loại, điều trị theo đúng phác đồ. Các đơn vị y tế được yêu cầu báo cáo nhanh về số ca nặng, kết quả xét nghiệm và biến chứng nếu có để kịp thời điều phối, thống nhất hướng xử trí.

Hiện nay, Sở An toàn Thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục lấy mẫu, điều tra mở rộng tại các bệnh viện nhằm xác định nguyên nhân chính xác, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm trong khâu chế biến hoặc bảo quản.