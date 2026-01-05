Cả hai buồng trứng bị u xoắn hiếm gặp, thiếu nữ suýt mất thiên chức làm mẹ

TPO - Nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, thiếu nữ 17 tuổi ngụ tại TP.HCM được các bác sĩ phát hiện mắc u bì buồng trứng xoắn hai bên. Biến chứng cấp cứu hiếm gặp suýt cướp đi hoàn toàn khả năng sinh sản của bệnh nhân.

Ngày 5/1 thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, bệnh nhân là H.T.N. (17 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng hạ vị. Trước đó, người bệnh chưa từng ghi nhận tiền sử bệnh lý phụ khoa, độc thân, khiến các triệu chứng ban đầu dễ bị nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa hoặc đau bụng thông thường.

Khối u bì buồng trứng bị xoắn khiến thiếu nữ đau đớn dữ dội

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận vùng hạ vị có khối căng lớn, di động và đau rõ. Kết quả chụp MRI cho thấy tử cung không bất thường, nhưng cả hai buồng trứng đều xuất hiện khối u choán chỗ. Đáng lo ngại, cả hai khối u đều bị xoắn – tình trạng cấp cứu sản phụ khoa có nguy cơ gây hoại tử buồng trứng trong thời gian ngắn nếu không can thiệp phẫu thuật kịp thời. Bệnh nhân được chẩn đoán u bì buồng trứng hai bên xoắn và chỉ định mổ khẩn.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã bóc tách trọn vẹn hai khối u bì kích thước lớn. Bên trong các khối u chứa những thành phần điển hình của u bì như tóc, răng, xương và da đầu, kèm lượng dịch đáng kể. Nhờ được phát hiện và xử trí đúng thời điểm, hai buồng trứng của bệnh nhân chưa rơi vào tình trạng hoại tử và được bảo tồn hoàn toàn – yếu tố có ý nghĩa sống còn đối với chức năng sinh sản và nội tiết của người bệnh trong tương lai.

Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, ít đau, nhanh chóng ổn định sức khỏe và được xuất viện sau vài ngày. Theo chỉ định, người bệnh cần tái khám định kỳ để theo dõi diễn tiến và đánh giá chức năng buồng trứng.

Các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật giúp bệnh nhân giữ lại khả năng sinh sản

Theo bác sĩ Cao Thị Thơm, khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, u buồng trứng xoắn là biến chứng nguy hiểm. Khi buồng trứng bị xoắn, mạch máu nuôi bị tắc, dẫn đến thiếu máu, hoại tử và buộc phải cắt bỏ nếu can thiệp muộn. Đặc biệt, trong trường hợp xoắn cả hai bên, người bệnh có nguy cơ mất hoàn toàn khả năng sinh sản tự nhiên, rối loạn nội tiết sớm, thậm chí mãn kinh sớm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất và tâm lý, nhất là ở lứa tuổi vị thành niên.

Các bác sĩ cảnh báo, buồng trứng hoại tử có thể vỡ, gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết và đe dọa tính mạng. Người bệnh thường xuất hiện các triệu chứng đau bụng dưới đột ngột, dữ dội, đau tăng khi vận động, kèm buồn nôn, nôn ói hoặc sốt.