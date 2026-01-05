Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Cả hai buồng trứng bị u xoắn hiếm gặp, thiếu nữ suýt mất thiên chức làm mẹ

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, thiếu nữ 17 tuổi ngụ tại TP.HCM được các bác sĩ phát hiện mắc u bì buồng trứng xoắn hai bên. Biến chứng cấp cứu hiếm gặp suýt cướp đi hoàn toàn khả năng sinh sản của bệnh nhân.

Ngày 5/1 thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, bệnh nhân là H.T.N. (17 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng hạ vị. Trước đó, người bệnh chưa từng ghi nhận tiền sử bệnh lý phụ khoa, độc thân, khiến các triệu chứng ban đầu dễ bị nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa hoặc đau bụng thông thường.

khoi-u-1.jpg
Khối u bì buồng trứng bị xoắn khiến thiếu nữ đau đớn dữ dội

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận vùng hạ vị có khối căng lớn, di động và đau rõ. Kết quả chụp MRI cho thấy tử cung không bất thường, nhưng cả hai buồng trứng đều xuất hiện khối u choán chỗ. Đáng lo ngại, cả hai khối u đều bị xoắn – tình trạng cấp cứu sản phụ khoa có nguy cơ gây hoại tử buồng trứng trong thời gian ngắn nếu không can thiệp phẫu thuật kịp thời. Bệnh nhân được chẩn đoán u bì buồng trứng hai bên xoắn và chỉ định mổ khẩn.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã bóc tách trọn vẹn hai khối u bì kích thước lớn. Bên trong các khối u chứa những thành phần điển hình của u bì như tóc, răng, xương và da đầu, kèm lượng dịch đáng kể. Nhờ được phát hiện và xử trí đúng thời điểm, hai buồng trứng của bệnh nhân chưa rơi vào tình trạng hoại tử và được bảo tồn hoàn toàn – yếu tố có ý nghĩa sống còn đối với chức năng sinh sản và nội tiết của người bệnh trong tương lai.

Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, ít đau, nhanh chóng ổn định sức khỏe và được xuất viện sau vài ngày. Theo chỉ định, người bệnh cần tái khám định kỳ để theo dõi diễn tiến và đánh giá chức năng buồng trứng.

khoi-u-2.jpg
Các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật giúp bệnh nhân giữ lại khả năng sinh sản

Theo bác sĩ Cao Thị Thơm, khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, u buồng trứng xoắn là biến chứng nguy hiểm. Khi buồng trứng bị xoắn, mạch máu nuôi bị tắc, dẫn đến thiếu máu, hoại tử và buộc phải cắt bỏ nếu can thiệp muộn. Đặc biệt, trong trường hợp xoắn cả hai bên, người bệnh có nguy cơ mất hoàn toàn khả năng sinh sản tự nhiên, rối loạn nội tiết sớm, thậm chí mãn kinh sớm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất và tâm lý, nhất là ở lứa tuổi vị thành niên.

Các bác sĩ cảnh báo, buồng trứng hoại tử có thể vỡ, gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết và đe dọa tính mạng. Người bệnh thường xuất hiện các triệu chứng đau bụng dưới đột ngột, dữ dội, đau tăng khi vận động, kèm buồn nôn, nôn ói hoặc sốt.

Từ ca bệnh trên, các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ trẻ và trẻ vị thành niên không nên chủ quan với các cơn đau bụng dưới bất thường. Việc tự ý dùng thuốc giảm đau có thể che lấp triệu chứng, khiến người bệnh nhập viện muộn. Khám phụ khoa định kỳ và thăm khám sớm khi có dấu hiệu nghi ngờ là yếu tố then chốt giúp phát hiện kịp thời, điều trị đúng cách và bảo tồn tối đa thiên chức làm mẹ cho người bệnh.

Vân Sơn
#U buồng trứng xoắn hiếm gặp #Nguy cơ mất khả năng sinh sản #Phẫu thuật bảo tồn buồng trứng #Chẩn đoán và cấp cứu sớm #Biến chứng hoại tử buồng trứng #Khám phụ khoa định kỳ #Triệu chứng đau bụng dữ dội #Chức năng nội tiết và sinh sản #Nguy cơ viêm phúc mạc và nhiễm trùng #Tầm quan trọng của phát hiện sớm

Xem thêm

Cùng chuyên mục