Sức khỏe

Google News

Tết Dương lịch: Quá tải cấp cứu vì tai nạn giao thông, đả thương và ngộ độc

Vân Sơn
TPO - Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 khép lại, nhưng tại một bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM, không khí căng thẳng ở khoa cấp cứu vẫn để lại nhiều lo ngại. Chỉ trong vài ngày nghỉ Tết, số lượng người dân nhập viện cấp cứu gia tăng, chủ yếu do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, đả thương và các trường hợp ngộ độc.

Ngày 5/1, Bệnh viện Chợ Rẫy công bố số liệu về hoạt động cấp cứu và điều trị trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, cho thấy bức tranh y tế đáng lo ngại, chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận hơn 1.100 lượt bệnh nhân, trung bình gần 300 ca mỗi ngày, cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

cho-ray-2.jpg
Thời điểm lễ tết, Bệnh viện Chợ Rẫy luôn duy trì các ê kíp trực cấp cứu, điều trị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, tai nạn giao thông tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu khiến người dân phải nhập viện cấp cứu. Toàn bệnh viện ghi nhận gần 150 trường hợp tai nạn giao thông, chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số ca cấp cứu. Bên cạnh đó, tai nạn sinh hoạt cũng ở mức đáng báo động với hơn 50 ca, chủ yếu là té ngã, tai nạn trong sinh hoạt gia đình và lao động tự phát trong những ngày nghỉ.

Đáng chú ý, các trường hợp đả thương và ngộ độc tuy không chiếm tỷ lệ lớn nhưng vẫn xuất hiện rải rác trong suốt kỳ nghỉ. Nhiều ca liên quan đến việc sử dụng rượu bia quá mức, mâu thuẫn bộc phát hoặc ăn uống không bảo đảm an toàn thực phẩm. Các bác sĩ cho biết, không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng, phải theo dõi sát hoặc can thiệp khẩn cấp.

Áp lực điều trị thể hiện rõ qua số ca phẫu thuật cấp cứu. Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện hơn 180 ca phẫu thuật cấp cứu, trung bình hơn 40 ca mỗi ngày. Các ca mổ tập trung nhiều ở các chuyên khoa như chấn thương chỉnh hình, ngoại thần kinh và ngoại tiêu hóa, phản ánh mức độ nghiêm trọng của tai nạn và chấn thương trong dịp lễ.

cho-ray-1.jpg
Các bác sĩ khuyến cáo cộng đồng cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của bản thân trong dịp lễ tết để có những ngày trọn niềm vui

Song song đó, số bệnh nhân điều trị nội trú vẫn duy trì ở mức cao. Tính đến hết ngày 4/1, toàn bệnh viện còn gần 2.000 bệnh nhân đang nằm điều trị, nhiều khoa trọng điểm ghi nhận công suất giường bệnh cao, trong đó các khoa hồi sức và cấp cứu luôn trong tình trạng hoạt động tối đa.

Từ thực tế này, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cảnh báo, Tết Dương lịch tuy là kỳ nghỉ ngắn nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và sự cố y tế gia tăng. Việc lơ là an toàn giao thông, lạm dụng rượu bia, chủ quan trong sinh hoạt và ăn uống chính là nguyên nhân khiến nhiều người phải đón năm mới trong bệnh viện.

Ngành y tế khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, đặc biệt trong các dịp lễ, đặc biệt là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới. Mỗi hành vi an toàn của người dân không chỉ bảo vệ chính mình mà còn góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối, nơi đang ngày đêm gồng mình tiếp nhận và cứu chữa những ca bệnh nguy kịch.

Vân Sơn
