2 ca ghép tạng xuyên đêm giành lại sự sống từ 'tử thần'

TPO - Ngày 6/1, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, tại đây vừa thực hiện thành công cùng lúc 2 ca ghép tạng trong một đêm. Những cuộc phẫu thuật được xem là “ranh giới cuối cùng” giữa sự sống và cái chết đã hồi sinh cho người bệnh bị suy tim và suy gan giai đoạn cuối.

Theo thông tin từ bệnh viện, cả hai ca ghép được thực hiện trong đêm 4/1. Trường hợp ghép tim là nam giới 61 tuổi, mắc bệnh cơ tim giãn hơn 10 năm. Bệnh diễn tiến âm thầm nhưng dai dẳng, đến khi bước sang suy tim giai đoạn cuối, người bệnh liên tục rơi vào các cơn rối loạn nhịp tim nặng, phải đặt máy khử rung và duy trì huyết động bằng thuốc vận mạch liều cao. Khi điều trị nội khoa không còn hiệu quả, ghép tim trở thành lựa chọn duy nhất.

Ê kíp ghép tim do GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện làm phẫu thuật viên chính.

Ở phòng mổ bên cạnh, ca ghép gan được chỉ định cho một bệnh nhân mới 16 tuổi. Dù tuổi đời còn rất trẻ, em đã phải đối mặt với bệnh gan mạn tính tiến triển, chuyển sang xơ gan giai đoạn cuối và suy gan tối cấp. Tình trạng rối loạn đông máu nặng, vàng da, báng bụng và hôn mê gan khiến nguy cơ tử vong luôn cận kề nếu không được ghép gan kịp thời.

Nguồn tạng hiến từ người cho chết não điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân 115 được điều phối thông qua Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM lập tức phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115, cử ê kíp chuyên môn sang tiếp nhận và thực hiện lấy tạng theo đúng quy trình. Tim và gan hiến được lấy, bảo quản và vận chuyển trong điều kiện nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ thời gian thiếu máu lạnh – yếu tố sống còn quyết định sự thành công của ca ghép.

Theo GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Trưởng ê kíp ghép tim, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Đến 18 giờ 30 phút, trái tim hiến được ghép vào lồng ngực người bệnh. Khoảng 21 giờ 30 phút, trái tim mới bắt đầu đập trở lại những nhịp đầu tiên, đều đặn và ổn định. Các thông số huyết động cải thiện rõ rệt ngay sau ghép, mở ra hy vọng hồi phục cho người bệnh.

Ê kíp ghép gan do TS.BS Trần Công Duy Long, Phó trưởng Khoa Gan Mật Tụy phụ trách, phối hợp chặt chẽ trong từng khâu phẫu thuật

Ở ca ghép gan, TS.BS Trần Công Duy Long, Phó Trưởng khoa Gan Mật Tụy, Trưởng ê kíp ghép gan cho biết, điểm đặc biệt là kỹ thuật chia gan theo phương pháp cải tiến. Lá gan hiến được tách thành hai mảnh ghép gan phải và gan trái nguyên vẹn, đủ điều kiện ghép cho hai người lớn. Đến nửa đêm, mảnh ghép gan được tái tưới máu tốt, bắt đầu tiết mật. Các chỉ số sinh hóa gan và huyết động cho thấy đáp ứng tích cực ban đầu, đánh dấu thành công bước đầu của ca ghép.

Không chỉ hai người bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM được trao cơ hội sống từ nghĩa cử hiến tạng người cho chết não, thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết, các mô, tạng khác cũng được điều phối đến nhiều cơ sở y tế trên cả nước: gan trái được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương (phối hợp ghép tại Bệnh viện Vinmec Times City), hai giác mạc được điều phối đến Bệnh viện Trung ương Huế, tiếp tục hành trình hồi sinh cho những người bệnh khác.