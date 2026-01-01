Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bé trai sơ sinh bị bỏ trước cổng nhà dân ở Đà Nẵng kèm lời nhắn ‘nhờ nuôi giúp’

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người dân phát hiện một bé trai sơ sinh quấn trong áo ấm cùng quần áo, đặt trong một túi ni lông bỏ trước cổng nhà, kèm lá thư tay 'nhờ nuôi giúp'.

Ngày 1/1, lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây (TP. Đà Nẵng) cho biết, người dân địa phương phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước số nhà 43 đường ĐT609, thôn Cẩm Văn Bắc, xã Điện Bàn Tây.

fc924d2b7ef8f1a6a8e9.jpg
02261e522e81a1dff890.jpg
b779beef8d3c02625b2d.jpg
Bé trai sơ sinh được phát hiện bỏ trước cổng nhà dân kèm lời nhắn 'nhờ nuôi giúp'. Ảnh FB

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, gia đình anh B.T.Q (trú tại địa phương) phát hiện bé trai được quấn trong áo ấm, kèm theo quần áo đặt trong một túi ni lông. Bé trai mới sinh khoảng vài ngày, nặng 3,1 kg, sức khỏe bình thường.

Khi tiếp cận cháu bé, người dân còn thấy một lá thư đặt cạnh đó, với nội dung: "Vì hoàn cảnh khó khăn, tôi không thể nuôi dưỡng và chăm sóc con vừa mới sinh nên tôi để ở đây. Gia đình nào nhặt được thì nuôi giúp. Tôi mong mọi người và chính quyền đừng tìm tôi vì tôi là người ở xa".

Lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây cho biết địa phương đã lập biên bản sự việc dưới sự chứng kiến của các cơ quan, ban ngành. Hiện bé trai đang được gia đình anh Q. tạm thời chăm sóc.

Xã cũng thông báo ai là thân nhân của bé liên hệ với chính quyền địa phương để làm thủ tục nhận lại. Trong thời hạn 7 ngày, nếu không có người đến nhận, xã sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký khai sinh cho bé theo quy định của pháp luật.

Hoài Văn
#bé sơ sinh #Đà Nẵng #bỏ rơi #nuôi giúp #chính quyền #địa phương #bé trai

