Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân kèm tờ giấy “do hoàn cảnh cháu không nuôi được”

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một bé trai sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân kèm mảnh giấy có nội dung “do hoàn cảnh cháu không nuôi được, nhờ nuôi con hộ”.

Ngày 17/11, lãnh đạo UBND xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) cho biết, chính quyền xã này đang làm các thủ tục, phát thông báo tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 21h ngày 16/11, bà Phạm Thị Nga (trú xóm Tân Văn, xã Tân Kỳ) nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng gần nhà. Khi ra ngoài cổng nhà kiểm tra, bà phát hiện một bé trai được đặt trong chiếc làn nhựa màu trắng.

2.jpg
Bé trai bị bỏ rơi được người dân chăm sóc

Bên trong làn nhựa còn có một số đồ dùng, hộp sữa và tờ giấy được cho là của người mẹ để lại với nội dung: “Do hoàn cảnh cháu không nuôi được, cháu xin gửi gia đình nuôi hộ cháu, cháu cảm ơn nhiều ạ”.

Thời điểm này trên địa bàn có mưa rét. Cháu bé sau đó được bà Nga đưa vào nhà thay đồ, sưởi ấm và trình báo chính quyền địa phương.

Lãnh đạo xã Tân Kỳ cho hay, qua kiểm tra ban đầu, cháu bé khoảng 5 ngày tuổi, sức khỏe bình thường. Trước mắt, cháu bé được tạm thời giao cho vợ chồng bà Nga chăm sóc trong thời gian tìm người thân.

Thu Hiền
#sơ sinh #báo cáo #Nghệ An #bỏ rơi #tìm người thân #địa phương #bảo vệ trẻ

Xem thêm

Cùng chuyên mục