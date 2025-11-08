Bé trai sơ sinh kháu khỉnh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân trong đêm

TPO - Một bé trai sơ sinh kháu khỉnh được người dân tại phường Hoàng Mai (Nghệ An) phát hiện bị bỏ rơi trước cổng. Chính quyền địa phương đang phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân cho cháu bé theo quy định.

Ngày 8/11, UBND phường Hoàng Mai (Nghệ An) đã phát đi thông báo tìm thân nhân cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân trên địa bàn.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân trong đêm.

Cụ thể, khoảng 18h40 tối cùng ngày, chị Võ Thị Hồng (trú khối Tân Hương, phường Hoàng Mai) đi ra cổng nhà thì phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trong làn nhựa. Bên cạnh cháu bé ngoài chiếc chăn ấm còn có bình và hộp sữa bột.

Kiểm tra xung quanh không thấy có người, chị Hồng đã bế cháu bé vào nhà đồng thời trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Cháu bé sau đó được đưa đến Trạm Y tế Quỳnh Thiện kiểm tra sức khỏe. Qua kiểm tra bước đầu cho thấy, cháu bé có sức khỏe bình thường, cân nặng 3,3kg.

Tiếp nhận thông tin sự việc, phường Hoàng Mai đã lập biên bản, đồng thời phát đi thông báo tìm thân nhân cho cháu bé. Sau thời gian 7 ngày nếu không có người thân đến nhận, phường Hoàng Mai sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu bé theo quy định.