Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bé trai sơ sinh kháu khỉnh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân trong đêm

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một bé trai sơ sinh kháu khỉnh được người dân tại phường Hoàng Mai (Nghệ An) phát hiện bị bỏ rơi trước cổng. Chính quyền địa phương đang phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân cho cháu bé theo quy định.

Ngày 8/11, UBND phường Hoàng Mai (Nghệ An) đã phát đi thông báo tìm thân nhân cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân trên địa bàn.

576996484-3960294817601163-4385169933430534466-n-1.jpg
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân trong đêm.

Cụ thể, khoảng 18h40 tối cùng ngày, chị Võ Thị Hồng (trú khối Tân Hương, phường Hoàng Mai) đi ra cổng nhà thì phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trong làn nhựa. Bên cạnh cháu bé ngoài chiếc chăn ấm còn có bình và hộp sữa bột.

Kiểm tra xung quanh không thấy có người, chị Hồng đã bế cháu bé vào nhà đồng thời trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Cháu bé sau đó được đưa đến Trạm Y tế Quỳnh Thiện kiểm tra sức khỏe. Qua kiểm tra bước đầu cho thấy, cháu bé có sức khỏe bình thường, cân nặng 3,3kg.

Tiếp nhận thông tin sự việc, phường Hoàng Mai đã lập biên bản, đồng thời phát đi thông báo tìm thân nhân cho cháu bé. Sau thời gian 7 ngày nếu không có người thân đến nhận, phường Hoàng Mai sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu bé theo quy định.

Ngọc Tú
#Nghệ An #cháu bé #bỏ rơi #cháu bé bị bỏ rơi #bé sơ sinh bị bỏ rơi #bỏ rơi cháu bé

Xem thêm

Cùng chuyên mục