Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở bờ mương

TPO - Một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, bánh rau được phát hiện tại bờ mương cạnh nhà dân ở phường Trường Vinh (Nghệ An).

Chiều 28/10, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.

Bé trai sơ sinh thời điểm được người dân phát hiện

Thời điểm tiếp nhận, cháu bé toàn thân tím tái, thân nhiệt hạ, khóc rên, chưa được cắt rốn (dây rốn còn nguyên, đi kèm bánh rau), cân nặng lúc vào viện là 3,1kg.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 7h20 sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Công (trú khối 5, phường Trường Vinh) phát hiện cháu bé sơ sinh tại bờ mương cạnh nhà,khóc yếu.

Ngay sau đó, ông Công đã thông báo đến chính quyền địa phương đồng thời đưa cháu bé đến Trạm Y tế phường để cấp cứu.

Tại đây, cháu bé đã được nhân viên trạm y tế tiến hành sơ cứu ban đầu và khẩn trương đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh cơ sở 1 để tiếp tục cấp cứu, chăm sóc.

Ngay sau khi tiếp nhận, Khoa Phụ sản 01 đã hội chẩn với Khoa Nhi tiến hành xử trí cấp cứu cắt rốn, ủ ấm, thở oxy, test đường huyết và chăm sóc.

Cháu bé sơ sinh được cấp cứu và chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh.

Hiện tại, cháu bé đã tỉnh táo, bú tốt, sức khỏe dần ổn định. Tuy nhiên, bé không có bất kỳ giấy tờ tùy thân hay thông tin liên hệ nào kèm theo.

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đã báo cáo Sở Y tế Nghệ An, UBND Công an phường Trường Vinh về trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi để có phương án hỗ trợ.