Lật thuyền đánh cá ở Nghệ An

Xã hội

Ngọc Tú
TPO - Trong lúc đánh cá trên sông Lam, chiếc thuyền không may bị lật khiến ông T.V.H. mất tích. Riêng người vợ may mắn được cứu sống.

Chiều 4/11, lực lượng chức năng xã Bích Hào (Nghệ An) tiếp tục tìm kiếm ông T.V.H. (58 tuổi, trú xã Bích Hào, Nghệ An) mất tích khi đánh cá trên sông Lam.

Thông tin ban đầu cho biết trước đó vào khoảng 10h cùng ngày, ông T.V.H. cùng vợ là bà N.T.L. (53 tuổi) chèo thuyền đánh cá trên sông Lam, đoạn giáp ranh xã Bích Hào và xã Vạn An (Nghệ An). Khi đang đánh cá, thuyền không may bị lật xuống sông khiến ông H. mất tích. Riêng người vợ được một số người phát hiện cứu sống kịp thời.

1728691592129136429-1.jpg
Đoạn sông nơi thuyền lật khiến vợ chồng ông H. gặp nạn.

Ông Nguyễn Khánh Thành - Chủ tịch UBND xã Bích Hào - cho biết sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an, dân quân địa phương cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên do trời mưa, nước sông Lam dâng cao, dòng chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát khu vực xảy ra tai nạn và vùng hạ lưu để tìm kiếm nạn nhân mất tích.

574831876-122140796474937711-4272422454754976893-n.jpg
Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân H. bị mất tích trên sông.
Ngọc Tú
