Quảng Trị: 7 người chết và mất tích, hàng nghìn hộ dân vẫn ngập trong nước

TPO - Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến sáng 2/11, toàn tỉnh đã ghi nhận 7 người chết và mất tích, 4 người bị thương do ảnh hưởng của đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua.

Trong đó, 6 người tử vong được xác định tại các địa phương Ái Tử, Lìa, Trung Thuần, Quảng Trạch, Cam Hồng và phường Ba Đồn. Nạn nhân mất tích là anh Nguyễn Sỹ Hùng (27 tuổi, trú xã Bố Trạch) bị trượt chân ngã khi đi thả lưới. Các nạn nhân tử vong do bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua khu vực ngập sâu hoặc sạt lở.

Hiện vẫn còn hàng trăm điểm chia cắt trên địa bàn Quảng Trị.

Đến cùng thời điểm, toàn tỉnh vẫn còn gần 3.700 hộ dân với hơn 11.500 nhân khẩu bị ngập trong nước, tập trung chủ yếu ở các xã vùng trũng như Quảng Trạch, Trung Thuần, Lệ Thủy, Ninh Châu và Nam Hải Lăng. Nhiều tuyến giao thông liên xã, liên thôn vẫn bị chia cắt, hàng trăm điểm sạt lở được ghi nhận tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và khu vực miền núi.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề về tài sản: hơn 160 ha hoa màu bị ngập úng, hàng nghìn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, cùng hơn 11 km kênh mương và bờ sông bị sạt lở, hư hại nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng và người dân đang tổ chức tìm kiếm anh Nguyễn Sỹ Hùng.

Hiện, mực nước trên các sông đang rút dần, song một số vùng thấp trũng vẫn còn ngập sâu. Các hồ, đập và đê điều trên địa bàn được vận hành an toàn, với dung tích đạt khoảng 85-87% thiết kế. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn và ổn định đời sống sau mưa lũ.