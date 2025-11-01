Sau mưa lũ lịch sử, Huế đối mặt đợt mưa rất lớn

TPO - Đến nay, nước lũ tại Huế đã dần rút, nhưng người dân thành phố lại sắp đối mặt một đợt mưa rất to, với tổng lượng mưa cả đợt dự báo phổ biến từ 500 - 700mm, có nơi trên 900mm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông, từ nay đến ngày 9/11, khu vực thành phố có khả năng xuất hiện mưa to đến mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 500 - 700mm, có nơi trên 900mm.

Nước lũ trên sông Hương tràn qua Đập Đá vào chiều tối 1/11, trong khi TP Huế sắp đối mặt một trận mưa lớn﻿. Ảnh HueS

Với dự báo kể trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó; rà soát, bổ sung phương án phòng chống thiên tai, sạt lở đất. Người dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi bản tin thời tiết qua Hue-S, Facebook và các phương tiện truyền thông chính thống, thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”.

Lũ trên sông Hương vẫn ở trên mức báo động 2.﻿ Ảnh HueS

Đối với các chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình vận hành, đồng thời xây dựng phương án điều tiết cụ thể cho đợt mưa kể từ ngày 1 - 9/11, bảo đảm an toàn hồ chứa và góp phần giảm lũ cho vùng hạ du.

Nước lũ đã rút khỏi khu vực ngã sáu trung tâm TP Huế vào thời điểm chiều tối 1/11. Ảnh HueS

Đợt lũ lịch sử vừa qua đạt đỉnh vào ngày 27/10, sau đó nước rút chậm, nhiều hộ dân triển khai dọn dẹp nhà cửa, hàng quán, vườn tược... Tuy nhiên, đến chiều tối 29/10, nước lại dâng cao trở lại, gây tình trạng “lũ chồng lũ”. Nhiều người dân hiện không khỏi lo lắng về nguy cơ xảy ra đợt lũ mới tiếp nối sau lần “lũ chồng lũ” cuối tháng 10 vừa qua.

Huế ra quân tổng vệ sinh sau đợt mưa lũ lịch sử.

Theo thông tin mới nhất của Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, từ tối 31/10 đến tối 2/11, tại địa bàn thành phố, tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến từ 150 - 300mm, vùng núi từ 200 - 400mm, có nơi trên 500mm. Dự báo lũ trên các sông có thể lên trở lại ở mức trên báo động 2, nhưng không cao như đợt lũ vừa qua.