Lũ dâng trở lại ở Huế, lên nhanh ở Hà Tĩnh – Quảng Trị

TPO - Từ sáng nay đến sáng 3/11, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa phổ biến từ 200-450mm, có nơi trên 700mm. Ngày và đêm nay, lũ trên sông Hương ở Huế, sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi dâng trở lại, lũ ở Hà Tĩnh và Quảng Trị lên nhanh trong những ngày tới.

Miền Trung đang trải qua một mùa mưa lũ khốc liệt. Ngay sau đợt mưa kéo dài suốt từ 22-29/10 với trọng tâm là Huế và Đà Nẵng, từ 30/10 đến nay, khu vực này tiếp tục hứng chịu một đợt mưa rất lớn thứ hai, lần này vùng mưa mở rộng từ Hà Tĩnh đến phía đông Quảng Ngãi trong đó Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế là 3 địa phương hứng chịu lượng mưa dữ dội nhất.

Một số nơi mưa trong 3 ngày qua lên tới trên 700mm như hồ Thượng Sông Trí (Hà Tĩnh) 772mm, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 808mm, Ba Đồn (Quảng Trị) 821mm, Trà Nham (Quảng Trị) 818mm, đỉnh Bạch Mã (Huế) 839mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng 1/11 đến sáng 3/11, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục hứng chịu mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-450mm, có nơi trên 700mm.

Mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày đầu tháng 11 tại Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Sau đó, ngày và đêm 3/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng đêm 4/11.

Do mưa lớn liên tục, lúc 8h sáng nay, lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long vượt BĐ2, trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc vượt BĐ2, trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc dưới BĐ2.

Dự báo ngày hôm nay, lũ trên các sông ở thành phố Huế tiếp tục có dao động và ở trên mức BĐ2, sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc tiếp tục lên và ở dưới mức BĐ3. Trong đêm nay, lũ trên các sông ở thành phố Huế sẽ lên và ở dưới mức BĐ3, sông Trà Khúc sẽ tiếp tục lên và ở mức BĐ3.

Từ nay đến 5/11, trên các sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên lại.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An) lên trên mức BĐ1, hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1-BĐ2; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), các sông từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi lên mức BĐ2-BĐ3, có sông lên trên mức BĐ3.

Tính đến 8h sáng nay, khoảng 22.119 nhà bị ngập, tập trung ở Hà Tĩnh (1.705 nhà), Quảng Trị (3.608 nhà), Huế (11.573 nhà), Đà Nẵng (4.600) và Lâm Đồng 633).

Dự báo trong bối cảnh mưa lớn còn kéo dài, lũ trên các sông dâng cao, từ nay đến ngày 5/11, tình trạng ngập lụt diện rộng có thể mở rộng và kéo dài ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng.