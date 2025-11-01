Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Miền Bắc lạnh hơn, miền Trung mưa lớn đỉnh điểm

Nguyễn Hoài
TPO - Ngày hôm nay (1/11), không khí lạnh liên tục tăng cường và mở rộng ảnh hưởng ra nhiều khu vực khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ lạnh hơn và mưa nhỏ rải rác cả ngày. Miền Trung tiếp tục đỉnh điểm mưa lớn.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa. Gió nhẹ. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 21-23 độ.

Dự báo trong ngày mai (2/11), miền Bắc tiếp tục lạnh, vùng núi rét, trời còn mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 3/11, trời tiếp tục lạnh, mưa còn rải rác ở Đông Bắc Bộ, gồm Hà Nội. Từ ngày 4/11, mưa giảm dần.

mua-ret-1004.jpg
Không khí lạnh liên tục tăng cường khiến miền Bắc mưa rét kéo dài.

Ngoài ra, không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông tiếp tục gây mưa rất lớn cho toàn bộ khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Dự báo từ sáng sớm ngày 1/11 đến sáng sớm ngày 3/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi tiếp tục hứng chịu mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Khu vực Nam Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi từ sáng sớm 1/11 đến sáng sớm 3/11 cũng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi mưa rất to trên 350mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày và đêm 3/11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng đêm 4/11.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 1/11, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng ở Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Nguyễn Hoài
