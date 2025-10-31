Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm, hỗ trợ Quảng Trị khắc phục hậu quả mưa lũ

TPO - Chiều tối 31/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến tỉnh Quảng Trị để kiểm tra tình hình thiệt hại, thăm hỏi và chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với những khó khăn mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Quảng Trị đang phải gánh chịu do mưa lũ kéo dài.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao 5 tỉ đồng hỗ trợ Quảng Trị khắc phục hậu quả lũ lụt.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Trị huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tập trung nguồn lực để sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân. Ông cũng nhấn mạnh, cần xây dựng các giải pháp căn cơ, dài hạn giúp địa phương thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Nhân dịp này, đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đã trao 5 tỉ đồng hỗ trợ từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam cho tỉnh Quảng Trị để khắc phục hậu quả thiên tai.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Quảng Trị trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, đồng thời khẳng định toàn bộ kinh phí sẽ được chuyển đến người dân vùng lũ để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sinh kế.