Xã hội

Google News

Huế tổng lực dọn vệ sinh, làm sạch phố phường sau mưa lũ lịch sử

Ngọc Văn

TPO - Sau trận mưa lũ lịch sử khiến nhiều khu vực ở Huế ngập sâu, bùn đất và rác thải phủ dày khắp đường phố, thành phố đã huy động tổng lực các lực lượng để khẩn trương làm vệ sinh, sớm khôi phục cảnh quan và nhịp sống thường nhật.

37c89eb5-ac33-48c2-8c43-638e40c9ea77.jpg
Ngay khi nước lũ vừa rút dần, hàng nghìn người gồm công nhân môi trường, bộ đội, công an, đoàn viên, thanh niên, giáo viên và người dân đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh trên toàn địa bàn TP Huế. Từ khu vực trung tâm thành phố đến các phường, xã vùng ven, hoạt động dọn dẹp vệ sinh được triển khai theo hình thức cuốn chiếu “nước rút đến đâu, làm sạch đến đó”.
tong-ve-sinh-2.jpg
Tại nhiều tuyến phố trung tâm như Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, Nguyễn Sinh Cung, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Phúc Nguyên…, khi nước lũ rút﻿ đã để lại lớp bùn non dày đặc và lượng lớn rác thải. Các lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương thu dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh, vận chuyển rác đến nơi xử lý.
tong-ve-sinh-3.jpg
Lãnh đạo Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế cho biết, đơn vị đã huy động tổng lực công nhân, điều động xe tưới nước, máy bơm, xe hút bùn và xe thông tắc cống đến các khu vực ngập sâu để xử lý. Theo đại diện công ty, mục tiêu là làm sạch đường phố﻿ nhanh nhất có thể, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng ngừa dịch bệnh sau lũ. Ảnh HNN
tong-ve-sinh-4-1.jpg
tong-ve-sinh-4-2.jpg
Bên cạnh lực lượng tại chỗ, TP Huế còn nhận được sự chi viện từ Công an tỉnh Quảng Trị. Đoàn công tác gồm 104 cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị đã vào Huế phối hợp cùng công an địa phương bắt tay ngay vào việc dọn bùn, rác và khơi thông hệ thống thoát nước.
tong-ve-sinh-5.jpg
Tại phường Mỹ Thượng, Thiếu tá Hoàng Đình Cường - Phó Trưởng Công an phường, cho biết: “Với tinh thần chủ động, nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó, CBCS đơn vị đã có mặt tại các tuyến đường, khu dân cư, trường học để cùng người dân thu gom rác, nạo vét bùn đất,﻿ trả lại cảnh quan sạch đẹp”.
tong-ve-sinh-6-1.jpg
tong-ve-sinh-6-2.jpg
Ở phường Vỹ Dạ, 100% cán bộ, chiến sĩ được huy động ra quân, phối hợp với lực lượng Công an TP Huế và địa phương dọn vệ sinh tại các tuyến đường Dương Văn An, Nguyễn Lộ Trạch, Nguyễn Sinh Cung, Lâm Hoằng... cùng các điểm trường mầm non, tiểu học bị ngập.
tong-ve-sinh-7.jpg
Thành Đoàn Huế cũng nhanh chóng tổ chức nhiều đội hình tình nguyện, phối hợp cùng lực lượng quân sự, công an, công nhân môi trường… ra quân dọn dẹp bùn đất﻿, vệ sinh các tuyến đường, di tích lịch sử bị ngập và hỗ trợ làm sạch trường học, khu dân cư, với quyết tâm phục hồi nhanh nhịp sống sau mưa lũ.
tong-ve-sinh-8-1.jpg
tong-ve-sinh-8-2.jpg
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình, việc khắc phục hậu quả sau mưa lũ phải triển khai đồng bộ và quyết liệt. “Thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phát huy tinh thần vào cuộc của toàn hệ thống chính trị để nhanh chóng phục hồi sau thiên tai, đảm bảo vệ sinh môi trường và ổn định đời sống, sản xuất của người dân”, ông Bình cho biết.

9,

tong-ve-sinh-9-1.jpg
tong-ve-sinh-9-2.jpg
Đến chiều 31/10, tại nhiều tuyến phố trung tâm, bùn đất đã cơ bản được thu dọn xong, hệ thống thoát nước thông suốt trở lại. Lực lượng môi trường tiếp tục rửa đường ở những tuyến xa trung tâm, vận chuyển rác thải, làm sạch các khu vực công cộng, hướng đến sớm khôi phục diện mạo xanh - sạch - sáng vốn có của đô thị xanh Huế.
Ngọc Văn
#Tổng vệ sinh #môi trường #sau lũ #mưa lũ lịch sử #TP Huế #công an #đô thị xanh #khu vực công cộng

