Huế tổng lực dọn vệ sinh, làm sạch phố phường sau mưa lũ lịch sử

TPO - Sau trận mưa lũ lịch sử khiến nhiều khu vực ở Huế ngập sâu, bùn đất và rác thải phủ dày khắp đường phố, thành phố đã huy động tổng lực các lực lượng để khẩn trương làm vệ sinh, sớm khôi phục cảnh quan và nhịp sống thường nhật.