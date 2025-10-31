Huế tổng lực dọn vệ sinh, làm sạch phố phường sau mưa lũ lịch sử

TPO - Sau trận mưa lũ lịch sử khiến nhiều khu vực ở Huế ngập sâu, bùn đất và rác thải phủ dày khắp đường phố, thành phố đã huy động tổng lực các lực lượng để khẩn trương làm vệ sinh, sớm khôi phục cảnh quan và nhịp sống thường nhật.
Bên cạnh lực lượng tại chỗ, TP Huế còn nhận được sự chi viện từ Công an tỉnh Quảng Trị. Đoàn công tác gồm 104 cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị đã vào Huế phối hợp cùng công an địa phương bắt tay ngay vào việc dọn bùn, rác và khơi thông hệ thống thoát nước.
Ở phường Vỹ Dạ, 100% cán bộ, chiến sĩ được huy động ra quân, phối hợp với lực lượng Công an TP Huế và địa phương dọn vệ sinh tại các tuyến đường Dương Văn An, Nguyễn Lộ Trạch, Nguyễn Sinh Cung, Lâm Hoằng... cùng các điểm trường mầm non, tiểu học bị ngập.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình, việc khắc phục hậu quả sau mưa lũ phải triển khai đồng bộ và quyết liệt. “Thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phát huy tinh thần vào cuộc của toàn hệ thống chính trị để nhanh chóng phục hồi sau thiên tai, đảm bảo vệ sinh môi trường và ổn định đời sống, sản xuất của người dân”, ông Bình cho biết.
Đến chiều 31/10, tại nhiều tuyến phố trung tâm, bùn đất đã cơ bản được thu dọn xong, hệ thống thoát nước thông suốt trở lại. Lực lượng môi trường tiếp tục rửa đường ở những tuyến xa trung tâm, vận chuyển rác thải, làm sạch các khu vực công cộng, hướng đến sớm khôi phục diện mạo xanh - sạch - sáng vốn có của đô thị xanh Huế.