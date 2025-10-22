Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Nhiều ca bệnh nhiễm xoắn khuẩn nặng đe doạ tính mạng sau mưa lũ

Hà Minh
TPO - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị liên tiếp nhiều ca bệnh nhiễm xoắn khuẩn Leptospira, trong đó có không ít trường hợp diễn biến nặng, gây tổn thương đa cơ quan, đe dọa tính mạng người bệnh.

Trường hợp nặng nhất là ông B.Đ.Q (65 tuổi, trú tại Thái Nguyên). Trong đợt ngập lụt vừa qua, ông thường xuyên phải lội nước để di chuyển, sắp xếp đồ đạc trong nhà. Bốn ngày trước khi nhập viện, ông bắt đầu sốt cao, rét run, đau mỏi cơ toàn thân.

Chỉ một ngày sau, ông B.Đ.Q. xuất hiện vàng da, vàng mắt tăng dần, mệt nhiều và nôn ra máu. Đến ngày thứ tư của bệnh, ông mới được đưa đến bệnh viện tỉnh rồi nhanh chóng chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch.

atts6eduwmc8qk5np2yirbizkldsrulcvmlgzadqqdpt5u.jpg
Bác sĩ khám cho bệnh nhân nhiễm xoắn khuẩn.

ThS.Phan Văn Mạnh – Khoa Cấp cứu cho biết: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vàng mắt, vàng da, nôn ra máu, thiếu máu nặng, sốc, toan chuyển hóa và suy đa tạng (suy thận, suy gan, suy tim), rối loạn đông máu. Người bệnh được chẩn đoán nhiễm xoắn khuẩn Leptospira thể nặng (còn gọi là bệnh Weil) – thể bệnh có tiên lượng tử vong rất cao. Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được nội soi dạ dày cấp cứu để cầm máu, truyền các chế phẩm máu và can thiệp hồi sức tích cực bằng thở máy, lọc máu liên tục".

Một bệnh nhân khác là anh T.Q.H (45 tuổi, ở Cao Bằng). Trước nhập viện 3 ngày, anh sốt cao 40 độ C, rét run, đau đầu, buồn nôn và nôn ra máu đỏ tươi. Xét nghiệm tại bệnh viện tuyến tỉnh cho thấy men gan tăng cao, suy gan, suy thận cấp, nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Khi vào Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, bệnh nhân có biểu hiện sung huyết mắt, củng mạc vàng, đau mỏi toàn thân và được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do Leptospira, viêm gan cấp do nhiễm độc và suy thận.

Trường hợp thứ ba là anh T.V.T (34 tuổi, ở Tuyên Quang). Trước khi nhập viện 7 ngày, anh T. bị sốt cao từng cơn, đau mỏi cơ, đau họng, mệt mỏi, ăn uống kém và khó thở. Sau một ngày điều trị tại bệnh viện tỉnh không cải thiện, anh được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nhiễm trùng huyết do Leptospira, suy thận và mắt sung huyết.

Điểm chung của cả ba bệnh nhân là đều thường xuyên lội nước, tiếp xúc với bùn đất trong vùng ngập lụt sau mưa bão. Đây là điều kiện thuận lợi để xoắn khuẩn Leptospira xâm nhập cơ thể qua các vết trầy xước hoặc niêm mạc.

Theo bác sĩ, ThS.Phan Văn Mạnh, bệnh Leptospira (xoắn khuẩn vàng da) là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Leptospira gây ra, có thể lây từ động vật sang người. Nguồn lây chủ yếu là từ các loài gặm nhấm như chuột, hoặc vật nuôi như trâu, bò, lợn, chó, mèo… Vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể người khi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nước tiểu hay mô của động vật nhiễm bệnh. Bệnh có thể biểu hiện nhẹ như sốt, đau cơ, nhưng cũng có thể diễn biến nặng với các biến chứng nguy hiểm như tổn thương gan, suy thận, xuất huyết phổi, viêm cơ tim và sốc, với tỷ lệ tử vong cao.

“Bệnh thường bùng phát sau mưa lũ, khi môi trường ẩm ướt tạo điều kiện cho vi khuẩn lan theo dòng nước. Hai cơn bão số 10 và 11 vừa qua khiến nhiều khu vực, đặc biệt là vùng chăn nuôi, vệ sinh kém, trở thành ổ chứa tiềm tàng của Leptospira”, bác sĩ Mạnh nhấn mạnh.

Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm sau mưa lũ

Để phòng bệnh xoắn khuẩn vàng da, bác sĩ khuyến cáo người dân cần giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống. Không sử dụng nước ngập, nước ao hồ hoặc giếng bị ô nhiễm để tắm giặt, rửa rau; nguồn nước sinh hoạt phải được đun sôi hoặc khử khuẩn bằng Cloramin B theo hướng dẫn của ngành y tế. Khi buộc phải lội nước, cần mang ủng, găng tay, tránh để da tiếp xúc trực tiếp với bùn đất. Nếu có vết trầy xước, phải rửa sạch bằng nước và dung dịch sát khuẩn. Đồng thời, cần dọn dẹp nhà cửa, chuồng trại, diệt chuột, thu gom rác thải, nước tiểu động vật đúng nơi quy định để hạn chế nguồn lây.

Sau khi tiếp xúc với nước bẩn, nếu xuất hiện các dấu hiệu như sốt, đau mỏi cơ, vàng da, hoặc bất kỳ biểu hiện bất thường nào về sức khỏe, người dân cần đến cơ sở y tế sớm để được khám và điều trị kịp thời, tránh để bệnh diễn biến nặng gây nguy hiểm đến tính mạng.

Hà Minh
