Sau lũ, nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở Lạng Sơn

TPO - Sau cơn mưa lũ lịch sử vừa qua, các xã, phường ở tỉnh Lạng Sơn bị thiệt hại lớn về tài sản của nhà nước và nhân dân. Không những vậy, địa phương này còn bị ô nhiễm nguồn nước nặng, nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Trong những ngày nước lũ do hoàn lưu bão số 11 gây ra ở Lạng Sơn, dòng nước lũ mang theo bùn đất, chất thải, xác động vật và các loại vi sinh vật xâm nhập vào hệ thống cấp nước và hệ thống giếng khoan của người dân. Việc triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh từ nguồn các nước sinh hoạt là cấp thiết và cần được thực hiện kịp thời, triệt để.

Nước lũ nhấn chìm nhiều thôn bản, gây ô nhiễm nguồn nước ở Lạng Sơn. Ảnh: VNN.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn, sau lũ, nguồn nước giếng, ao, hồ và các bể chứa nước sinh hoạt của người dân thường bị nhiễm bẩn nghiêm trọng. Trong nước có thể tồn tại vi khuẩn gây các bệnh tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A và ký sinh trùng như giun, sán… Nhất là khi người dân sử dụng nguồn nước ô nhiễm để ăn uống, tắm rửa hoặc vệ sinh cá nhân sẽ dẫn tới nguy cơ lây lan dịch bệnh tăng cao.

Lực lượng Quân đội giúp khắc phục nguồn nước ở các trường học xã Yên Bình.

Dọn dẹp vệ sinh môi trường sau khi cơn lũ đi qua.

Ông Vũ Văn Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Yên Bình chia sẻ: Cấp ủy, chính quyền địa phương đã và đang tích cực tuyên truyền đến nhân dân để nhanh chóng dọn dẹp, tiêu độc khử trùng khu vực xung quanh nhà ở, chuồng trại, nhà vệ sinh. Bên cạnh đó vận động quần chúng nhân dân thực hiện thu gom rác thải, xác động vật tập trung để tiêu hủy đúng cách, tránh lây lan mầm bệnh.

“Các cơ quan chuyên môn y tế hướng dẫn cũng như khử khuẩn nước sinh hoạt và các biện pháp liên quan đến vấn đề vệ sinh môi trường ảnh hưởng tới nguồn nước. Người dân đã biết sử dụng Cloramin B khử khuẩn để xử lý nước trước khi dùng và nước được lọc sơ qua, đun sôi hoặc để lắng trước khi sử dụng hàng ngày”, Bí thư xã Vũ Văn Thịnh cho biết thêm.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Lạng Sơn thăm, động viên nhân dân xã Yên Bình khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống (ảnh chụp sáng 17/10).

Hiện nay, các cơ quan chuyên môn ở tỉnh Lạng Sơn đang tích cực tuyên truyền đến người dân về các dấu hiệu nhận biết bệnh liên quan đến nước bẩn, như tiêu chảy cấp, sốt, nôn mửa, đau bụng, … để người dân vùng lũ kịp thời phát hiện và triển khai các biện pháp đề phòng. Thời gian tới, các đơn vị y tế tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện phân bổ các loại thuốc khử khuẩn nguồn nước và tổ chức các đội y tế lưu động để kiểm tra sức khỏe, phát thuốc dự phòng và kịp thời xử lý các ổ dịch nếu có dấu hiệu bùng phát.