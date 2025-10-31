Dân vùng 'rốn lũ' Quảng Ngãi tất bật dọn dẹp sau mưa lũ

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 5.200 ngôi nhà bị ngập, 977 hộ/3.600 nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp. Có 4 ngôi nhà sập hoàn toàn, 40 nhà hư hỏng, hơn 140 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, cùng nhiều công trình thủy lợi, giao thông, y tế, giáo dục... bị hư hỏng nặng.

Toàn tỉnh có hơn 200 điểm sạt lở với khoảng 60.000 m³ đất đá. Tổng thiệt hại của toàn đợt mưa lũ ước tính gần 315 tỷ đồng.

Tổng thiệt hại của toàn đợt mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ước tính gần 315 tỷ đồng.

Hiện tỉnh Quảng Ngãi đã phân loại, xác định các điểm trọng yếu để ưu tiên xử lý, trước mắt tập trung khắc phục sạt lở các tuyến đường huyết mạch, khu vực bị cô lập.

Bên cạnh đó, đề xuất Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 5.000 tấn gạo, 10.000 thùng mì tôm, 2 tấn lương khô, 100 cơ số thuốc y tế, cùng thuốc xử lý nước và vật tư vệ sinh môi trường để sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.