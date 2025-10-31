Dân vùng 'rốn lũ' Quảng Ngãi tất bật dọn dẹp sau mưa lũ

TPO - Tranh thủ trời hửng nắng, nước lũ rút, người dân ở những vùng trũng thấp tại Quảng Ngãi tất bật dọn dẹp nhà cửa, sớm ổn định lại cuộc sống.
Tại xã Bình Minh (tỉnh Quảng Ngãi) nơi được xem là vùng “rốn lũ”, hiện đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, nước rút để lại hàng đống bùn non, đặc quánh, trơn trợt.
Cách đó không xa, gia đình bà Phan Thị Hạnh cũng đang chật vật dọn nhà sau trận lũ lớn. Nước lũ dâng cao đến nửa nhà khiến nhiều tài sản trong nhà bị hư hỏng nặng.
Từ nhà chính, phòng khách, phòng ngủ… đều tràn lan bùn non.
Thậm chí, nước chảy xiết còn khiến bên hông căn nhà bà Trữ bị xói lở khoét sâu, nguy cơ đổ sập.
Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Bộ đội Trung đoàn 93, Trung đoàn Bộ binh 887 khắc phục tại các công trình trường học, trạm y tế, chợ, nghĩa trang liệt sĩ, đường giao thông.
Tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Minh, nhiều cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 887 và cán bộ xã tổ chức lau dọn phần mộ các liệt sĩ tại đây.
Còn tại trường tiểu học Bình Minh, hơn 50 chiến sĩ của Trung đoàn Bộ binh 887 cũng được huy động để tổ chức làm sạch trường, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học.
Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 5.200 ngôi nhà bị ngập, 977 hộ/3.600 nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp. Có 4 ngôi nhà sập hoàn toàn, 40 nhà hư hỏng, hơn 140 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, cùng nhiều công trình thủy lợi, giao thông, y tế, giáo dục... bị hư hỏng nặng.
Toàn tỉnh có hơn 200 điểm sạt lở với khoảng 60.000 m³ đất đá. Tổng thiệt hại của toàn đợt mưa lũ ước tính gần 315 tỷ đồng.
Hiện tỉnh Quảng Ngãi đã phân loại, xác định các điểm trọng yếu để ưu tiên xử lý, trước mắt tập trung khắc phục sạt lở các tuyến đường huyết mạch, khu vực bị cô lập. Bên cạnh đó, đề xuất Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 5.000 tấn gạo, 10.000 thùng mì tôm, 2 tấn lương khô, 100 cơ số thuốc y tế, cùng thuốc xử lý nước và vật tư vệ sinh môi trường để sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.