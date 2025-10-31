Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Dân vùng 'rốn lũ' Quảng Ngãi tất bật dọn dẹp sau mưa lũ

Nguyễn Ngọc

TPO - Tranh thủ trời hửng nắng, nước lũ rút, người dân ở những vùng trũng thấp tại Quảng Ngãi tất bật dọn dẹp nhà cửa, sớm ổn định lại cuộc sống.

Người dân vùng rốn lũ ở Quảng Ngãi tất bật dọn dẹp sau mưa lũ. Video: Nguyễn Ngọc
tp-f33cfc0924a0a9fef0b1.jpg
Từ trưa 30/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi﻿ nước lũ trên các sông đã giảm dần, nước tại các điểm ngập sâu cũng bắt đầu rút. Người dân cùng chính quyền các địa phương đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
2627.jpg
tp-2618.jpg
Tại xã Bình Minh (tỉnh Quảng Ngãi) nơi được xem là vùng “rốn lũ”, hiện đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, nước rút để lại hàng đống bùn non, đặc quánh, trơn trợt.
tp-2616.jpg
Đang dùng bơm nước xịt rửa, đẩy lớp bùn non dày đặc ra khỏi nhà, ông Bùi Tấn Thanh (trú thôn Tân Phước Đông, xã Bình Minh) cho biết, trận lũ này dù không cao hơn mọi năm nhưng nguy hiểm hơn vì nước lên rất nhanh﻿.
tp-2619.jpg
“Chỉ trong vòng vài giờ, nước đã lên cao, người dân không kịp trở tay. Gia đình chỉ đưa được những tài sản có giá trị lên cao, còn lại bị ngâm trong nước lũ hư hỏng”, ông Thanh nói.
tp-2635.jpg
tp-2639.jpg
tp-2629.jpg
Cách đó không xa, gia đình bà Phan Thị Hạnh cũng đang chật vật dọn nhà sau trận lũ lớn. Nước lũ dâng cao đến nửa nhà khiến nhiều tài sản trong nhà bị hư hỏng nặng.
tp-2632.jpg
tp-2633.jpg
tp-2638.jpg
tp-2631.jpg
Từ nhà chính, phòng khách, phòng ngủ… đều tràn lan bùn non.
tp-2634.jpg
Nước lũ dâng cao đến nửa nhà bà Hạnh.
tp-2640.jpg
“Lũ ở đây thì không phải chuyện lạ, tuy nhiên tôi chưa thấy trận lũ nào nước lên nhanh như vậy, nước lên quá nhanh gia đình chỉ đưa được mẹ già đi lánh nạn ở nhà hàng xóm, còn lại mọi thứ bị nhấn chìm trong nước lũ…”, bà Hạnh buồn bã nói.
tp-2628.jpg
Ở cổng nhà, rác thải, cây cối bị nước lũ﻿ rút để lại thành đống lớn. Vừa dọn bùn, chồng bà Hạnh phải chật vật dùng cào kéo số rác thải ra khỏi cổng.
tp-2642.jpg
Bà Nguyễn Thị Trữ (trú thôn Tân Phước) mắt đỏ hoe vì nhiều tài sản, nông sản trong nhà bị nước lũ làm hư hỏng.
tp-2646.jpg
tp-2645.jpg
tp-2643.jpg
Thậm chí, nước chảy xiết còn khiến bên hông căn nhà bà Trữ bị xói lở khoét sâu, nguy cơ đổ sập.
tp-2655.jpg
Lực lượng quân đội, công an, cũng đã tỏa về các địa phương để giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
tp-2651.jpg
tp-2654.jpg
tp-2653.jpg
Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Bộ đội Trung đoàn 93, Trung đoàn Bộ binh 887 khắc phục tại các công trình trường học, trạm y tế, chợ, nghĩa trang liệt sĩ, đường giao thông.
tp-2647.jpg
tp-2648.jpg
tp-2660.jpg
Tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Minh, nhiều cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 887 và cán bộ xã tổ chức lau dọn phần mộ các liệt sĩ tại đây.
tp-2661.jpg
tp-2650.jpg
tp-2657.jpg
tp-2662.jpg
Còn tại trường tiểu học Bình Minh, hơn 50 chiến sĩ của Trung đoàn Bộ binh 887 cũng được huy động để tổ chức làm sạch trường, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học.
tp-2649.jpg
Trong ngày 30/10, đoàn đã dọn dẹp hoàn tất nhiều trụ sở cơ quan, trường học trên địa bàn xã Bình Minh, sẵn sàng đưa vào phục vụ trở lại.
tp-2614.jpg
Tại xã Bình Minh, mưa lũ khiến 70% số hộ dân trên địa bàn bị ngập nước. Qua thống kê sơ bộ, thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua ước gần 58 tỷ đồng.

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 5.200 ngôi nhà bị ngập, 977 hộ/3.600 nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp. Có 4 ngôi nhà sập hoàn toàn, 40 nhà hư hỏng, hơn 140 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, cùng nhiều công trình thủy lợi, giao thông, y tế, giáo dục... bị hư hỏng nặng.

Toàn tỉnh có hơn 200 điểm sạt lở với khoảng 60.000 m³ đất đá. Tổng thiệt hại của toàn đợt mưa lũ ước tính gần 315 tỷ đồng.

tp-1641397027777390293-1.jpg
Tổng thiệt hại của toàn đợt mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ước tính gần 315 tỷ đồng.

Hiện tỉnh Quảng Ngãi đã phân loại, xác định các điểm trọng yếu để ưu tiên xử lý, trước mắt tập trung khắc phục sạt lở các tuyến đường huyết mạch, khu vực bị cô lập.
Bên cạnh đó, đề xuất Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 5.000 tấn gạo, 10.000 thùng mì tôm, 2 tấn lương khô, 100 cơ số thuốc y tế, cùng thuốc xử lý nước và vật tư vệ sinh môi trường để sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.

Nguyễn Ngọc
