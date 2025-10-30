Cuồn cuộn nước lũ đổ về đầu nguồn sông Hàn

TPO - Nước lũ cuồn cuộn đổ về đầu nguồn sông Hàn (Đà Nẵng) khiến người dân lưu thông qua cầu Đỏ hiếu kỳ dừng lại quan sát. Nước lớn đã chia cắt tuyến đường ven sông nhiều ngày nay, "bủa vây" một số khu dân cư đô thị.