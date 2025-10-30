Cuồn cuộn nước lũ đổ về đầu nguồn sông Hàn

TPO - Nước lũ cuồn cuộn đổ về đầu nguồn sông Hàn (Đà Nẵng) khiến người dân lưu thông qua cầu Đỏ hiếu kỳ dừng lại quan sát. Nước lớn đã chia cắt tuyến đường ven sông nhiều ngày nay, "bủa vây" một số khu dân cư đô thị.
Cảnh dòng nước cuồn cuộn đổ về khiến nhiều người dân lưu thông qua cầu Đỏ hết sức kinh ngạc. Nhiều người dừng xe để xem dòng nước lũ, chụp ảnh, quay phim... Ông Huỳnh Phương (60 tuổi) thở dài ngao ngán khi thấy dòng nước bạc chảy ào ào. "Lâu lắm rồi mới có trận lụt lớn thế này, xem đài, báo, Facebook thấy vùng ven sông của Đà Nẵng đâu đâu cũng ngập lụt, nước lũ lên đỉnh liên tục", ông Phương nói..