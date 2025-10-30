Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cuồn cuộn nước lũ đổ về đầu nguồn sông Hàn

Giang Thanh

TPO - Nước lũ cuồn cuộn đổ về đầu nguồn sông Hàn (Đà Nẵng) khiến người dân lưu thông qua cầu Đỏ hiếu kỳ dừng lại quan sát. Nước lớn đã chia cắt tuyến đường ven sông nhiều ngày nay, "bủa vây" một số khu dân cư đô thị.

Cuồn cuộn nước lũ đổ về đầu nguồn sông Hàn. Video: Giang Thanh
tp-nuoc-lu-do-ve-song-han-3.jpg
Trưa 30/10, nước lũ cuồn cuộn﻿ đổ về đầu nguồn sông Hàn (TP Đà Nẵng), dòng nước đỏ au chảy xiết dù trời đã tạnh ráo và ngớt mưa hơn hẳn mấy ngày qua. Ảnh: Giang Thanh.
tp-nuoc-lu-do-ve-song-han-4.jpg
Nước chảy qua các mố cầu đường sắt tung bọt trắng xóa. Theo ghi nhận, mực nước sông chỉ cách cầu khoảng 50-60 cm.
tp-nuoc-lu-do-ve-song-han-5.jpg
Đường Thăng Long ven sông đã bị chia cắt từ nhiều ngày nay do nước sông dâng cao, tràn lên bờ khiến tuyến đường này ngập sâu.
tp-nuoc-lu-do-ve-song-han-10.jpg
Lực lượng chức năng phường Cẩm Lệ đã rào chắn cứng ở các khu vực ngập sâu trên tuyến đường này để đảm bảo an toàn. Trong sáng, mực nước sông dâng nhanh cũng khiến các khu dân cư đô thị ven sông bị ngập lụt, các tuyến đường bị ngập cục bộ do nước trào ngược lên từ các hồ điều tiết, cống thoát...
tp-nuoc-lu-do-ve-song-han-6.jpg
Nước đã dâng ngấp nghé hộp kỹ thuật của trạm giám sát ngập lụt tự động do chính quyền thành phố lắp đặt. Đây là lần đầu kể từ khi lắp đặt thiết bị mực nước dâng lên cao như vậy.
tp-nuoc-lu-do-ve-song-han-16.jpg
tp-nuoc-lu-do-ve-song-han-1.jpg
Cảnh dòng nước cuồn cuộn đổ về khiến nhiều người dân lưu thông qua cầu Đỏ hết sức kinh ngạc. Nhiều người dừng xe để xem dòng nước lũ, chụp ảnh, quay phim... Ông Huỳnh Phương (60 tuổi) thở dài ngao ngán khi thấy dòng nước bạc chảy ào ào. "Lâu lắm rồi mới có trận lụt lớn thế này, xem đài, báo, Facebook thấy vùng ven sông của Đà Nẵng đâu đâu cũng ngập lụt, nước lũ lên đỉnh liên tục", ông Phương nói..
tp-nuoc-lu-do-ve-song-han-2.jpg
Lần đầu thấy cảnh tượng này, anh Nguyễn Thành Long (phường Cẩm Lệ) cho hay: "Gần chục năm vào đây làm ăn, sinh sống, đây là lần đầu tôi thấy nước lũ lớn như thế này. Nước chảy rất xiết, dâng liên tục từ mấy hôm nay".
tp-nuoc-lu-do-ve-song-han-18.jpg
Nước lũ đổ về khiến các khu dân cư ven sông Cẩm Lệ ngập lụt 2-3 hôm nay. Người dân chật vật xoay xở sinh hoạt trong nước lũ.
tp-nuoc-lu-do-ve-song-han-11.jpg
Đến 7h, mực nước sông Hàn tại Cẩm Lệ ở mức 3,17 m (trên BĐ3 0,67 m). Dự báo, trong 6-12 giờ tới, lũ trên Sông Hàn tiếp tục ở trên mức BĐ3 và có chiều hướng giảm chậm.
tp-nuoc-lu-do-ve-song-han-17.jpg
Hiện, tại khu vực trung tâm Đà Nẵng﻿ đã ngớt mưa, thời tiết tạnh ráo hơn hẳn những ngày qua.
Giang Thanh
#lũ Đà Nẵng #Đà Nẵng #sông Hàn #ngập lụt Đà Nẵng #thời tiết Đà Nẵng #ngập sông #cầu Đỏ

