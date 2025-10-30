Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Đảm bảo an toàn tính mạng người dân vùng lũ là trên hết

Nguyễn Thành
TPO - Ngày 30/10, ông Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư, đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ tại vùng ngập lũ, sạt lở ở Đà Nẵng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến thăm hỏi, động viên người dân, các lực lượng làm nhiệm vụ tại những điểm ngập lũ thuộc xã Thăng An (TP. Đà Nẵng).

dscf5833.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đi kiểm tra, thăm hỏi quân và dân vùng ngập lũ tại xã Thăng An (TP. Đà Nẵng).

Cũng trong ngày, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến kiểm tra, thăm hỏi động viên quân và dân đang khắc phục sự cố sạt lở bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa, TP. Đà Nẵng).

Chia sẻ khó khăn, vất vả của chính quyền và nhân dân xã Duy Nghĩa trong những ngày qua, Thường trực Ban Bí thư thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước gửi lời thăm hỏi ân cần và sự chia sẻ sâu sắc trước thiệt hại, mất mát của nhân dân TP. Đà Nẵng trong đợt thiên tai này.

fd51393b-362d-465f-8be1-3f0cacba8987.jpg
Lãnh đạo TP. Đà Nẵng báo cáo tình hình thiệt hại với Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Ông Trần Cẩm Tú biểu dương những nỗ lực, sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, kịp thời của hệ thống chính trị, các sở, ngành, các cấp địa phương, các lực lượng ứng trực của quân đội, công an, đặc biệt là bà con nhân dân trong phòng chống giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai. Nhiều cán bộ, chiến sĩ và người dân không quản nguy hiểm để sơ tán, giúp đỡ bà con, mang lương thực thực phẩm thuốc men đến từng khu vực đến tận các hộ gia đình điểm ngập lũ, bị chia cắt.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ trong việc tập trung cao độ khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu phải ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ cấp bách là ứng cứu người dân, đảm bảo tính an toàn tính mạng dân nhân dân là trên hết. Triển khai tất cả các biện pháp, phương tiện để tìm kiếm cứu hộ cứu nạn những người đang mất tích, di dời kịp thời các hộ ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở.

dscf5984.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra việc khắc phục sạt lở kè biển An Lương (xã Duy Nghĩa, TP. Đà Nẵng).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Tuyệt đối không để bất cứ người dân nào bị thiếu thốn, bị cô lập mà không có sự hỗ trợ kịp thời. Đảm bảo đầy đủ chỗ ở an toàn, các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân. Đặc biệt cho những người già, trẻ em, đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương.

Cùng với đó, khẩn trương sửa chữa khắc phục hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện lưới, thông tin liên lạc và các công trình dân sinh cấp thiết. Tuyệt đối không để thiếu trường, thiếu lớp, thiếu nơi khám chữa bệnh cho nhân dân.

dscf5998-2227.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở.
dscf6069-1743.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, tặng quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại xã Duy Nghĩa.
dscf6050.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến lãnh đạo TP. Đà Nẵng.
Nguyễn Thành
