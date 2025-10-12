Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chợ đầu mối Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ, tiểu thương tất bật dọn dẹp

Dương Triều - Thanh Hiếu - Đức Nguyễn

TPO - Sau gần một tuần ngập sâu, chợ Túc Duyên (TP Thái Nguyên) đã khô ráo trở lại, song bùn đất và rác thải vẫn phủ kín lối đi. Tiểu thương đang khẩn trương dọn dẹp để sớm khôi phục nhịp sống thường ngày.

tp-cho-tuc-duyen21.jpg
Sau nhiều ngày chìm trong biển nước, khu phố chợ Túc Duyên hiện ra với lớp bùn đất dày, rác thải ngổn ngang. Trong làn sương sớm, người dân lặng lẽ bắt tay dọn dẹp, khôi phục sạp hàng, cùng nhau dựng lại cuộc sống từ những gì còn sót lại sau lũ.
tp-don-ve-sinh69.jpg
Con đường dẫn vào chợ Túc Duyên buổi sớm như một bãi chiến trường sau lũ.
tp-don-ve-sinh60.jpg
tp-don-ve-sinh56.jpg
tp-don-ve-sinh54.jpg
Bùn non phủ kín mặt đường, dày đến quá bàn chân.
tp-don-ve-sinh79.jpg
tp-don-ve-sinh76.jpg
tp-don-ve-sinh57.jpg
Giữa lớp bùn trơn trượt, người dân cần mẫn xúc từng xẻng rác, dọn từng vũng nước đọng.
tp-don-ve-sinh22.jpg
tp-don-ve-sinh21.jpg
Bà Nguyễn Thị Hoa, tiểu thương bán cá, vừa dội nước vừa nói: “Nước lên từ hôm thứ Hai, ngập hết cả quầy. Mấy hôm rồi chỉ ngồi nhìn chợ như đầm lầy. Giờ còn lại toàn bùn, rác, mùi hôi chịu không nổi. Nhưng vẫn phải làm thôi, dọn thì mới sống được”.
tp-don-ve-sinh34.jpg
Các con ngõ dẫn quanh chợ đều ngập rác. Thùng xốp, quần áo, tủ nhựa bị cuốn ra tận cổng. Trên tường, vệt nước bẩn vẫn hằn cao quá thắt lưng.
tp-don-ve-sinh32.jpg
Tiếng xẻng, tiếng chổi, tiếng xe cuốn ép rít lên giữa khung cảnh ngổn ngang. Họ chia nhau làm từng khu, vừa dọn vừa hô hào thêm người cùng tham gia.
tp-don-ve-sinh63.jpg
tp-don-ve-sinh50.jpg
tp-don-ve-sinh47.jpg
tp-don-ve-sinh23.jpg
Ở góc chợ, một cụ bà gần 70 tuổi lặng lẽ nhặt lại từng món đồ còn sót. Cụ nói, hàng hư hết rồi, nhưng “phải nhặt lại để dọn, không thôi bốc mùi cả khu”.
tp-don-ve-sinh26.jpg
tp-don-ve-sinh68.jpg
tp-don-ve-sinh67.jpg
tp-don-ve-sinh52.jpg
Mỗi người một việc. Có người hì hục xúc rác, có người cầm vòi phun rửa, có người bê hàng ra phơi nắng. Cả khu chợ như một đại công trường
tp-don-ve-sinh64.jpg
Một vài sạp hàng bắt đầu được mở lại, người dân phơi hàng hóa, rửa dụng cụ, cố gắng xua đi dấu vết của cơn lũ.
tp-cho-tuc-duyen20.jpg
Sáng sớm ở chợ Túc Duyên, nơi bùn đất còn chưa khô, mùi rác vẫn nồng, nhưng người dân đã cùng nhau dọn dẹp, dựng lại sạp hàng.
Dương Triều - Thanh Hiếu - Đức Nguyễn
#Chợ Túc Duyên #lũ lụt #dọn dẹp #bùn đất #rác thải #hồi sinh chợ #Thái Nguyên

