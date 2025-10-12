Chợ đầu mối Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ, tiểu thương tất bật dọn dẹp

TPO - Sau gần một tuần ngập sâu, chợ Túc Duyên (TP Thái Nguyên) đã khô ráo trở lại, song bùn đất và rác thải vẫn phủ kín lối đi. Tiểu thương đang khẩn trương dọn dẹp để sớm khôi phục nhịp sống thường ngày.
Bùn non phủ kín mặt đường, dày đến quá bàn chân.
Giữa lớp bùn trơn trượt, người dân cần mẫn xúc từng xẻng rác, dọn từng vũng nước đọng.
Bà Nguyễn Thị Hoa, tiểu thương bán cá, vừa dội nước vừa nói: “Nước lên từ hôm thứ Hai, ngập hết cả quầy. Mấy hôm rồi chỉ ngồi nhìn chợ như đầm lầy. Giờ còn lại toàn bùn, rác, mùi hôi chịu không nổi. Nhưng vẫn phải làm thôi, dọn thì mới sống được”.
Ở góc chợ, một cụ bà gần 70 tuổi lặng lẽ nhặt lại từng món đồ còn sót. Cụ nói, hàng hư hết rồi, nhưng “phải nhặt lại để dọn, không thôi bốc mùi cả khu”.
Mỗi người một việc. Có người hì hục xúc rác, có người cầm vòi phun rửa, có người bê hàng ra phơi nắng. Cả khu chợ như một đại công trường