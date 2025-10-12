Chợ đầu mối Thái Nguyên ngổn ngang sau lũ, tiểu thương tất bật dọn dẹp

TPO - Sau gần một tuần ngập sâu, chợ Túc Duyên (TP Thái Nguyên) đã khô ráo trở lại, song bùn đất và rác thải vẫn phủ kín lối đi. Tiểu thương đang khẩn trương dọn dẹp để sớm khôi phục nhịp sống thường ngày.