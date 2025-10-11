Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hỗ trợ sửa chữa đồ điện tử miễn phí cho người dân vùng lũ Thái Nguyên

Thanh Hiếu- Đức Nguyễn- Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhằm chia sẻ với người dân vùng lũ Thái Nguyên, Hội Điện – Điện tử tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình sửa chữa, bảo dưỡng miễn phí thiết bị điện gia dụng cho bà con.

Ngày 11/10, đại diện UBND phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, từ ngày 11- 20/10 sẽ diễn ra chương trình sửa chữa, bảo dưỡng miễn phí đồ điện cho người dân. Trong đó, có điểm tại UBND phường Phan Đình Phùng (cũ).

Chương trình này do Hội Điện – Điện tử tỉnh Thái Nguyên, CLB Trái tim Nhật Thiện phối hợp cùng các Chi hội thuộc Hội Khoa học kỹ thuật lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam tổ chức. Chương trình nhằm sửa chữa, bảo dưỡng miễn phí thiết bị điện gia dụng cho bà con bị ngập sâu trong tỉnh.

1000029388.jpg
Thiết bị điện tử bị hỏng do ngâm trong nước lũ

Theo đó, chương trình diễn ra từ 9h30 ngày 11/10 đến hết ngày 20/10/2025.

Địa điểm tiếp nhận và sửa chữa gồm: Trụ sở UBND phường Phan Đình Phùng (cũ); các điểm cơ động tại nhà văn hoá thuộc các khu vực, tổ dân phố phường: Phan Đình Phùng, Đồng Bẩm, Linh Sơn, Túc Duyên, Quang Vinh.

1000029561.jpg
Đồ điện tử tại một trường học bị hỏng do nước lũ

Ban tổ chức cũng khuyến cáo, hiện tại nhiều khu vực chưa có điện trở lại. Đối với gia đình đã có điện trở lại tuyệt đối không tự cắm thử hoặc bật thiết bị điện bị ngập nước, nghi ngập nước- tránh nguy cơ chập cháy, hư hỏng nặng và mất an toàn điện.

Người dân có thể liên hệ để được hỗ trợ:

Anh Đinh Kim Phúc – 0913.585.622

Anh Nguyễn Công Minh – 0889.189.888

Anh Tống Đình Sơn – 0977.660.777

Anh Phạm Anh Tuấn – 0913.313.161

Thanh Hiếu- Đức Nguyễn- Dương Triều
#Đồ điện tử #Thái Nguyên #Miễn phí #Sữa chữa #sửa chữa đồ điện tử miễn phí #người dân vùng lũ Thái Nguyên

Xem thêm

Cùng chuyên mục