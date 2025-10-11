Hỗ trợ sửa chữa đồ điện tử miễn phí cho người dân vùng lũ Thái Nguyên

Ngày 11/10, đại diện UBND phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, từ ngày 11- 20/10 sẽ diễn ra chương trình sửa chữa, bảo dưỡng miễn phí đồ điện cho người dân. Trong đó, có điểm tại UBND phường Phan Đình Phùng (cũ).
Chương trình này do Hội Điện – Điện tử tỉnh Thái Nguyên, CLB Trái tim Nhật Thiện phối hợp cùng các Chi hội thuộc Hội Khoa học kỹ thuật lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam tổ chức. Chương trình nhằm sửa chữa, bảo dưỡng miễn phí thiết bị điện gia dụng cho bà con bị ngập sâu trong tỉnh.
Theo đó, chương trình diễn ra từ 9h30 ngày 11/10 đến hết ngày 20/10/2025.
Địa điểm tiếp nhận và sửa chữa gồm: Trụ sở UBND phường Phan Đình Phùng (cũ); các điểm cơ động tại nhà văn hoá thuộc các khu vực, tổ dân phố phường: Phan Đình Phùng, Đồng Bẩm, Linh Sơn, Túc Duyên, Quang Vinh.
Ban tổ chức cũng khuyến cáo, hiện tại nhiều khu vực chưa có điện trở lại. Đối với gia đình đã có điện trở lại tuyệt đối không tự cắm thử hoặc bật thiết bị điện bị ngập nước, nghi ngập nước- tránh nguy cơ chập cháy, hư hỏng nặng và mất an toàn điện.
Người dân có thể liên hệ để được hỗ trợ:
Anh Đinh Kim Phúc – 0913.585.622
Anh Nguyễn Công Minh – 0889.189.888
Anh Tống Đình Sơn – 0977.660.777
Anh Phạm Anh Tuấn – 0913.313.161