Hỗ trợ sửa chữa đồ điện tử miễn phí cho người dân vùng lũ Thái Nguyên

TPO - Nhằm chia sẻ với người dân vùng lũ Thái Nguyên, Hội Điện – Điện tử tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình sửa chữa, bảo dưỡng miễn phí thiết bị điện gia dụng cho bà con.

Ngày 11/10, đại diện UBND phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, từ ngày 11- 20/10 sẽ diễn ra chương trình sửa chữa, bảo dưỡng miễn phí đồ điện cho người dân. Trong đó, có điểm tại UBND phường Phan Đình Phùng (cũ).

Chương trình này do Hội Điện – Điện tử tỉnh Thái Nguyên, CLB Trái tim Nhật Thiện phối hợp cùng các Chi hội thuộc Hội Khoa học kỹ thuật lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam tổ chức. Chương trình nhằm sửa chữa, bảo dưỡng miễn phí thiết bị điện gia dụng cho bà con bị ngập sâu trong tỉnh.

Thiết bị điện tử bị hỏng do ngâm trong nước lũ

Theo đó, chương trình diễn ra từ 9h30 ngày 11/10 đến hết ngày 20/10/2025.

Địa điểm tiếp nhận và sửa chữa gồm: Trụ sở UBND phường Phan Đình Phùng (cũ); các điểm cơ động tại nhà văn hoá thuộc các khu vực, tổ dân phố phường: Phan Đình Phùng, Đồng Bẩm, Linh Sơn, Túc Duyên, Quang Vinh.

Đồ điện tử tại một trường học bị hỏng do nước lũ

Ban tổ chức cũng khuyến cáo, hiện tại nhiều khu vực chưa có điện trở lại. Đối với gia đình đã có điện trở lại tuyệt đối không tự cắm thử hoặc bật thiết bị điện bị ngập nước, nghi ngập nước- tránh nguy cơ chập cháy, hư hỏng nặng và mất an toàn điện.