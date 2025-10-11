Nước rút, rác thải chất đống khắp đường phố Thái Nguyên

TPO - Sau khi nước rút, nhiều tuyến phố ở Thái Nguyên vẫn ngổn ngang rác thải, bùn đất. Đồ đạc hư hỏng và rác sinh hoạt được người dân gom tạm ven đường, chất thành từng đống lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày.