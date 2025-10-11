Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nước rút, rác thải chất đống khắp đường phố Thái Nguyên

Thanh Hiếu - Đức Nguyễn

TPO - Sau khi nước rút, nhiều tuyến phố ở Thái Nguyên vẫn ngổn ngang rác thải, bùn đất. Đồ đạc hư hỏng và rác sinh hoạt được người dân gom tạm ven đường, chất thành từng đống lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày.

VIDEO: Nước rút, rác thải chất đống khắp đường phố Thái Nguyên.
tp-tienphong-5-8780.jpg
Sau trận lũ lịch sử, nước tại nhiều khu vực trung tâm TP Thái Nguyên đã rút dần, để lại cảnh tượng ngổn ngang khắp nơi. Dọc các tuyến phố, bùn đất, rác thải và đồ đạc hư hỏng được người dân gom tạm ven đường, tạo thành từng đống lớn.
tp-tienphong-9-2555.jpg
tp-tienphong-13-2730.jpg
Ghi nhận PV tại nhiều khu vực như Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Xuân Hoà… bùn đất vẫn phủ dày trên mặt đường. Đồ đạc bị hư hỏng nặng được gom ra ven đường, cùng với rác sinh hoạt chất thành đống cao.
tp-tienphong-12-230.jpg
Nhiều hộ gia đình phải tự thuê xe tải hoặc sử dụng máy xúc để vận chuyển và dọn dẹp đống rác, bùn đất trước nhà sau khi lũ rút.
tp-tienphong-2-3640.jpg
Theo người dân, ngay khi nước bắt đầu rút, các hộ gia đình đồng loạt thu dọn nhà cửa. Nhiều đồ đạc, hàng hoá bị hư hỏng được chất thành từng đống lớn trước cửa nhà hoặc ven đường.
tp-tienphong-6-5721.jpg
tp-tienphong-7-9472.jpg
tp-tienphong-8-6162.jpg
Thậm chí, nhiều vỉa hè đã trở thành bãi rác tự phát của người dân. Dù khu vực có biển “cấm đổ rác”, nhưng rác thải, đồ hư hỏng vẫn chất thành từng núi, bốc mùi nồng nặc.
tp-tienphong-22-1796.jpg
Trên đường Xuân Hoà (phường Phan Đình Phùng), nước đã rút khỏi nhà được hai ngày. Người dân tranh thủ mang ra ngoài những đồ gỗ ép, nệm, sofa và vật dụng sinh hoạt bị ngâm nước, hư hỏng nặng để vứt bỏ.
tp-tienphong-20-2120.jpg
Những đống rác lớn nằm giữa đường khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhiều đoạn đường bị thu hẹp, di chuyển vướng víu.
tp-tienphong-23-6535.jpg
tp-tienphong-21-8893.jpg
Nhiều đoạn đường xảy ra ùn tắc nhẹ do rác thải chất đống, chiếm lòng đường, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn.
tp-tienphong-26-3250.jpg
Đồ dùng sinh hoạt làm bằng gỗ ván bị vứt bỏ ven đường, chất thành đống chờ công ty môi trường đến chở đi.
tp-tienphong-16-3245.jpg
tp-tienphong-18-1955.jpg
Trước tình trạng rác thải ứ đọng, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sau lũ, tại cuộc họp ngày 9/10, ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu Sở NN&MT chỉ đạo Trung tâm khuyến nông và môi trường huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị. Đồng thời, đơn vị phối hợp với Sở Xây dựng bố trí ô tô, máy xúc để hỗ trợ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trong thời gian sớm nhất.
tp-tienphong-14-3280.jpg
Chủ tịch Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên như phường Phan Đình Phùng, Quan Triều, Linh Sơn, Gia Sàng… công tác dọn dẹp phải được hoàn thành trong ngày 11/10/2025 nhằm sớm khôi phục cuộc sống bình thường cho người dân.
