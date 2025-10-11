Nước rút, rác thải chất đống khắp đường phố Thái Nguyên

TPO - Sau khi nước rút, nhiều tuyến phố ở Thái Nguyên vẫn ngổn ngang rác thải, bùn đất. Đồ đạc hư hỏng và rác sinh hoạt được người dân gom tạm ven đường, chất thành từng đống lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày.
Ghi nhận PV tại nhiều khu vực như Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Xuân Hoà… bùn đất vẫn phủ dày trên mặt đường. Đồ đạc bị hư hỏng nặng được gom ra ven đường, cùng với rác sinh hoạt chất thành đống cao.
Thậm chí, nhiều vỉa hè đã trở thành bãi rác tự phát của người dân. Dù khu vực có biển “cấm đổ rác”, nhưng rác thải, đồ hư hỏng vẫn chất thành từng núi, bốc mùi nồng nặc.
Những đống rác lớn nằm giữa đường khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhiều đoạn đường bị thu hẹp, di chuyển vướng víu.
Nhiều đoạn đường xảy ra ùn tắc nhẹ do rác thải chất đống, chiếm lòng đường, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn.