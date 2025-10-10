Phó Chủ tịch Quốc hội: Trung ương luôn đồng hành, hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai

TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho biết, thiên tai gây thiệt hại lớn, nhưng điều quan trọng nhất là người dân được an toàn. Trung ương và địa phương sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ để bà con nhanh chóng vượt qua khó khăn, dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất.

Chiều 9/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão, thăm hỏi và động viên nhân dân tại xã Điềm Thụy (tỉnh Thái Nguyên).

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Phạm Văn Thình (97 tuổi, xóm Chảy, xã Điềm Thụy) - hộ dân có nhà bị ngập đến mái, phải tạm lánh tại nhà hàng xóm.

Theo báo cáo của UBND xã Điềm Thụy, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, nhiều khu vực trong xã bị ngập sâu trên diện rộng với hơn 3.200 hộ dân bị ảnh hưởng, trên 1.400 hộ phải di dời khẩn cấp, hàng trăm ha lúa và hoa màu bị thiệt hại. Riêng xóm Chảy có 78 hộ với 358 nhân khẩu, trong đó 53 hộ bị ngập sâu, nhiều hộ phải sơ tán khẩn cấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan thăm hỏi, tặng quà cho người dân xã Điềm Thụy bị ảnh hưởng thiên tai ngày 9/10.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan thăm hỏi, chia sẻ, động viên bà con giữ vững tinh thần, đoàn kết, hỗ trợ khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ: Thiên tai gây thiệt hại lớn, nhưng điều quan trọng nhất là người dân được an toàn. Trung ương và địa phương sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ để bà con nhanh chóng vượt qua khó khăn, dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội trao 200 suất quà hỗ trợ người dân xã Điềm Thuỵ chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 11 và mưa lũ sau bão tại các xã La Hiên, Tràng Xá và Dân Tiến (tỉnh Thái Nguyên).

Đoàn thanh niên tiếp tế thực phẩm, nước sạch cho người dân khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên bị chia cắt do mưa lũ.

Kiểm tra thực tế tại các điểm ngập úng, Bí thư Trịnh Xuân Trường yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã nhanh chóng hỗ trợ các gia đình đang trong vùng ngập lụt, không để người dân nào thiếu chỗ ở, thiếu ăn, thiếu mặc.

Ngay sau khi nước rút, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tích cực tham gia hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh môi trường, sửa chữa các công trình giao thông bị hư hỏng; khôi phục hạ tầng điện, thông tin liên lạc, hỗ trợ các trường học, trạm y tế thu dọn cây cối bị gãy đổ.

Nhiều khu vực dân cư tại trung tâm tỉnh Thái Nguyên bị chia cắt

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 10, từ ngày 7/10 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 50 xã bị ảnh hưởng. Trong đó, 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 2 người bị thương; hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập nước, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, hạ tầng bị thiệt hại nặng nề.

Khu vực phía Bắc tỉnh có 3 điểm trọng yếu bị cô lập, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi khiến một số xã, phường và điểm dân cư bị cô lập hoàn toàn.

Ngoài ra, gần 5.000ha cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại trong chăn nuôi cao gấp nhiều lần so với bão Yagi trước đây. Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính trên 3.000 tỷ đồng.