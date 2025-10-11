Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Kiểm tra trường học sau bão, Bí thư Thái Nguyên yêu cầu di chuyển vị trí, xây trường mới

Thanh Hiếu
TPO - Sau khi kiểm tra Trường Tiểu học và THCS Địa Linh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu UBND xã Chợ Rã khẩn trương lập phương án đề xuất địa điểm phù hợp để di dời toàn bộ trường ra vị trí mới, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Ngày 10/10, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường và Đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Na Rì (tỉnh Thái Nguyên).

Theo đó, Đoàn công tác đã đến thăm, động viên giáo viên và học sinh Trường PTDT Nội trú THCS Na Rì (xã Na Rì).

Trước đó, khoảng 13h ngày 7/10, do lũ đầu nguồn đổ về rất nhanh, nên 277 học sinh cùng giáo viên nhà trường đã bị cô lập. Thời gian sau đó, mực nước tiếp tục dâng cao, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của giáo viên, học sinh.

Nhận được thông tin, cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, sử dụng bè mảng tiếp cận và đã đưa 277 học sinh, giáo viên nhà trường thoát khỏi vùng nước lũ, đưa đến nơi tạm trú an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng và đề nghị chính quyền xã Na Rì nhanh chóng đề xuất để tỉnh biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những người tham gia hỗ trợ di tản 277 học sinh và giáo viên khỏi khu vực cô lập.

Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên kiểm tra thực tế tại Trường Tiểu học và THCS Địa Linh (xã Chợ Rã).

Tại buổi thăm, Đoàn công tác đã trao số tiền ủng hộ nhà trường 500 triệu đồng để mua sắm thiết bị, vật chất bị hư hại.

Đoàn công tác đã đến thăm, động viên các hộ gia đình trong cụm dân cư xã Na Rì bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét.

Bí thư Trịnh Xuân Trường yêu cầu chính quyền địa phương nghiên cứu, đề xuất, lựa chọn vị trí phù hợp để di dời các hộ dân, xây dựng nhà cửa, ổn định đời sống ở khu vực an toàn.

* Đoàn công tác cũng đã kiểm tra Trường Tiểu học và THCS Địa Linh (xã Chợ Rã) có hơn 400 học sinh, đang học tại 2 điểm trường. Theo báo cáo, khu trường học đã xuống cấp trầm trọng. Trong đó, dãy nhà hiệu bộ 2 tầng xuất hiện nhiều vết nứt, đã phải đóng cửa không sử dụng từ năm 2023 cho đến nay. Bên cạnh đó, do nền địa chất yếu, nên trong trận mưa lũ vừa qua, một số vị trí thuộc khuôn viên nhà trường đã xảy ra sạt trượt gây nguy hiểm cho học sinh và giáo viên.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo UBND xã Chợ Rã khẩn trương lập phương án đề xuất địa điểm phù hợp để di dời toàn bộ trường ra vị trí mới, đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh; đồng thời, giao Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Xây dựng tổng rà soát toàn bộ các nhà trường trên địa bàn các xã khu vực phía Bắc đang nằm ở những vị trí có địa chất yếu, nguy cơ mất an toàn. Từ đó, kịp thời tham mưu với tỉnh những giải pháp hiệu quả, đảm bảo an toàn trường học.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy trao phần quà trị giá 50 triệu đồng để động viên công tác khuyến học, khuyến tài của Trường Tiểu học và THCS Địa Linh.

Thanh Hiếu
#Xây trường học #Bí thư Thái Nguyên #bão số 11 #Mưa lũ #Ngập lụt

